El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, y José de Jesús Rodríguez, consejero honorario del Consejo Ciudadano y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), firmaron un acuerdo que permite implementar acciones de orientación, prevención, atención y difusión en temas de seguridad, salud mental, prevención del delito y violencia de género, contra la trata de personas.

El Consejo Ciudadano –además de acercar sus servicios gratuitos a las más de 5 millones de personas usuarias diarias del Metro– dará capacitación a trabajadores en materia jurídica y psicológica, orientada a fortalecer la atención a las personas, la prevención del delito y la cultura del reporte ciudadano.

El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, y José de Jesús Rodríguez, consejero honorario del AICO firmaron un acuerdo. | Foto: Especial.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, destacó que el convenio con el Consejo Ciudadano permitirá fortalecer el programa Salvemos Vidas, que inició hace 10 años, y el cual ha tenido gran efectividad con la contención de 920 personas en situación de crisis emocional.

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"Decimos que en el Metro, cuidar a las y los usuarios es parte del viaje. Y la colaboración del Consejo Ciudadano será fundamental”, puntualizó.

La Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, está disponible de manera gratuita. | Foto: Especial.

Esto servirá para fortalecer la coordinación para identificar señales de alerta en materia de salud mental, brindar una primera contención y canalizar oportunamente a personas en riesgo hacia los servicios de Di Sí a la Vida, del Consejo Ciudadano, y a otras redes especializadas.

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La Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, está disponible de manera gratuita y confidencial las 24 horas del día.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, destacó que el convenio con el Consejo Ciudadano permitirá fortalecer el programa Salvemos Vidas. | Foto: Especial.

“Cuidar la salud emocional también es construir seguridad. En el Consejo Ciudadano hemos acompañado a más de 45 mil personas desde 2019 a través de nuestro programa Di Sí a la Vida, y hoy llevamos nuestra atención a un espacio tan cotidiano y cercano como el Metro, para que más personas conozcan que no están solas y que cuentan con nuestro apoyo”, destacó el C. P. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, Consejero Honorario del Consejo Ciudadano.

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JACL/cr