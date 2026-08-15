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¡Larga vida a la princesa de Genovia! Anne Hathaway será homenajeada durante la ceremonia de los Disney Legends Awards, que se celebrará este domingo 16 de agosto en la D23, evento que se lleva a cabo en Los Ángeles para anunciar los proyectos futuros de la franquicia.
La actriz de “El diario de la princesa” apareció en la primera jornada del evento con un atuendo rojo de silueta asimétrica con detalles de volantes, acompañado de un pantalón blanco. Llevó el cabello recogido y, por supuesto, presumió su baby bump.
La famosa bromeó con los fans que aún repiten frases de la película como “Gabbana” y “shut up”.
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Hathaway adelantó que están trabajando muy duro en la próxima entrega de “El diario de la princesa”, película que marcó a toda una generación. Aunque aún no hay detalles específicos sobre ella, recientemente Julie Andrews, quien interpretaba a la reina Clarisse Renaldi, anunció que no participará.
El reconocimiento a Anne Hathaway
El premio Disney Legends tiene tres elementos distintivos que caracterizan las contribuciones realizadas por los galardonados y se entrega a quienes han ayudado de manera ejemplar a la empresa.
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El trofeo de bronce representa el brazo de Mickey Mouse sosteniendo una varita mágica. Este año, además de Hathaway, serán homenajeados los Jonas Brothers, Dwayne Johnson y el actor de voz Eric Goldberg, entre otros.
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Anne Hathaway es una de las actrices veteranas de teatro y cine y ha interpretado personajes en mundos de fantasía como el País de las Maravillas.
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Inició su relación con Disney como Mia Thermopolis en “El diario de la princesa” (2001) y “El diario de la princesa 2: Compromiso real” (2004), e interpretó a la Reina Blanca en la versión de “Alicia en el País de las Maravillas” dirigida por Tim Burton.
También participó en las películas animadas “Río” (2011) y “Río 2” (2014), producidas por Blue Sky Studios.
Además, Anne retomó su papel de Andy Sachs en “El diablo viste a la moda 2”.
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