Carín León debutó en Japón durante Summer Sonic, uno de los principales festivales de verano del país, y se convirtió en el primer cantante mexicano en encabezar uno de los escenarios del festival en Tokio.

El embajador global de la Música Mexicana comenzó su recorrido por el circuito de festivales japoneses el pasado viernes, cuando se presentó en Summer Sonic Osaka. Frente a una multitud reunida en The Mountain, el escenario internacional, el cantante interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos "Primera Cita", que fue coreado por los asistentes, incluido el público japonés.

Al finalizar su presentación en Osaka, el intérprete agradeció la recepción que tuvo por parte de sus seguidores:

“Gracias, Japón, por tanto cariño, tanto amor. Qué experiencia tan inolvidable venir a este gran país. Qué locura, todavía no nos creemos lo que está sucediendo. ¡Que viva Japón y su gente!”

Antes de su llegada al festival, Carín León sorprendió a sus fans en Japón al ser visto grabando algunas canciones de su más reciente álbum, "MUDA", en un formato íntimo y acústico dentro de un tradicional templo budista de Osaka.

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Fans de Carín León en Japón. Foto: Jerry Budar.

El cantante originario de Hermosillo, Sonora, compartió un adelanto de la grabación en sus historias de Instagram, mientras que videos detrás de cámaras comenzaron a circular en TikTok y aumentaron la expectativa por su presentación.

El sábado fue el turno de Tokio, donde Carín León hizo historia al convertirse en el primer cantante mexicano en encabezar un festival en la capital japonesa.

Carín llegó al Summer Sonic de Tokio como curador oficial del Beach Stage, para el que eligió a LATIN MAFIA y Paloma Morphy como representantes de la nueva generación de la música mexicana.

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Entre los asistentes a la presentación estuvieron la actriz mexicana Regina Blandón y el músico Jay de la Cueva.

La visita de Carín León a Japón ocurrió después del lanzamiento de su nuevo sencillo "Qué Andas Haciendo", una colaboración con la agrupación argentina Ke Personajes que apuesta por convertir el despecho en un himno de cumbia.

Ambos artistas presentaron la canción en exclusiva durante el concierto de Carín León en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su gira por Latinoamérica, que también incluyó presentaciones en Perú y Colombia.

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Carín León puso a cantar a Japón. El mexicano hizo historia en Tokio al convertirse en el primer artista de México en encabezar el Summer Sonic.📹 Jerry Budar. pic.twitter.com/czfhC4SbdS — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 15, 2026

Tras sus conciertos en Osaka y Tokio, Carín León viajará a Estados Unidos para preparar su debut en The Sphere de Las Vegas, donde ofrecerá siete presentaciones durante los dos primeros fines de semana de septiembre.

El cantante se convertirá en el primer artista latino en presentarse en The Sphere.

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Después de Las Vegas, continuará con el "MUDA Tour Norteamérica", que a mediados de septiembre llegará a California con presentaciones en San Diego, Fresno, Los Ángeles y Glendale. La gira continuará por la costa oeste de Estados Unidos antes de llegar a México a finales de octubre.





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