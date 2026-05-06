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En 20 años de carrera musical, los corridos tumbados no han formado parte del repertorio de, incluso, es un género que no le interese explorar.

A esto se suma su nulo apoyo a la apología de la violencia a través de la música, aspecto que en la mayoría de los también conocidos como “corridos bélicos”, es su esencia.

“Aunque sean también de cierto modo marginados (los corridos tumbados) están buenos en cuestiones de sonido; dejando de lado la apología, le aportaron muchísimo a la música mexicana, han hecho que otras generaciones y que otras fronteras escuchen nuestra música, obviamente no los hago, pero claro que representan la música mexicana también, porque es el sonido de nuestra juventud”, dijo Carín en la presentación de Muda, su nuevo disco que se estrena mañana.

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León explicó que con este álbum cierra una etapa en su carrera, en el incluye ritmos como la cumbia y cuenta con invitados como Juanes, luego, regresará al regional mexicano “crudo”.

“Se llama Muda, en referencia a Hermosillo por la H, que es muda y aparte es una muda de piel, con este cerramos esta parte, para dejar paso a algo más crudo, más de realidad, que ahora va a salir en diciembre”, dijo.

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