Carín León y Omar Chaparro cumplieron un sueño pendiente durante la presentación de “Muda”, el nuevo disco del cantante, cuando ambos improvisaron un palomazo frente a la prensa.

Todo ocurrió esta tarde, durante la rueda de prensa que el cantante ofreció en el Hotel W de la CDMX. En medio de la charla, Chaparro pidió a uno de los músicos tocar “No es por acá”, lo que terminó desatando un breve dueto improvisado.

Aunque el momento duró apenas unos minutos, tanto el actor como el intérprete sonorense recibieron el aplauso de los medios que se quedaron con ganas de más. De hecho, cuando le preguntaron a Carín qué metas le faltaban por cumplir, respondió entre risas:

“Bueno, ya canté con Omar, que era de lo que me faltaba”.

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Por su parte, Chaparro agradeció el comentario mientras que León le confesó ser uno des sus más grandes fans, particularmente de la época de “Black and White”, programa que el también actor lideró en los 2000.

Carín León y Omar Chaparro se aventaron un palomazo durante la presentación del nuevo disco del cantante que lleva por nombre "Muda". Video: César González/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/X0ve40XycB — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 5, 2026

Carín León prepara su regreso al regional mexicano

En la charla con los medios, el intérprete de "Primera cita" explicó que con este nuevo álbum cierra una etapa su carrera en la que se permitió experimentar con diferentes sonidos que van más allá del regional mexicano.

Parte de esa experimentación lo llevó a colaborar con artistas de diferentes géneros y nacionalidades, como Juanes con quien grabó para su disco.

“Es algo que se tiene que hacer, cualquiera lo quisiera en su disco”, agregó.

Sin embargo, adelantó que ya prepara otro material con el que buscará regresar a un sonido más “crudo” y cercano al regional mexicano.

"Muda" estará disponible a partir de este 7 de mayo en todas las plataformas digitales.

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