Ángela Aguilar le dedicó un emotivo mensaje a su hermano Leonardo por su cumpleaños, la cantante posteó una foto de cuando ambos eran niños y en su mensaje le dedicó palabras de admiración y mucho agradecimiento.

Ángela y Leonardo se han dedicado a la música igual que su padre Pepe y sus abuelos, Flor y don Antonio Aguilar, han cantado juntos muchas veces y se han acompañado sobre el escenario desde que comenzaron su andar artístico.

Leonardo, el tercer hijo de Pepe, está celebrando su cumpleaños 27, y su hermana menor Ángela aprovechó la oportunidad para dedicarle públicamente un emotivo mensaje en el que le agradecer ser su cómplice y ser la persona que conoce todas sus versiones.

"Mi hermano, mi cómplice, mi protector. Has sido refugio, risa y fuerza en tantas versiones de mí. Espero poder ser siempre para ti un poquito de todo lo que tú has sido para mí. Me llena de orgullo El hombre que eres. Feliz cumpleaños. Te amo", se lee.

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Con esta foto, Ángela Aguilar felicita a su hermano Leonardo.

Ángela acompañó el mensaje con la canción "Cuando dos almas", tema que ha interpretado con Leonardo; hace una semana la familia Aguilar celebró el cumpleaños de Pepe Aguilar en una velada en la que todos cantaron, incluido Christian Nodal, el esposo de Ángela, quien por cierto también se echó un palomazo con su cuñado Leonardo, con quien se lleva muy bien.

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