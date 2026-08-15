Después de una pausa por la primera etapa de la Leagues Cup, Atlante y Toluca reabrirán el telón del futbol mexicano en el Estadio Banorte.

La última vez que ambos equipos se hicieron frente fue hace casi una década, durante los Octavos de Final de la Copa MX del Apertura 2017. En aquel entonces, los Potros de Hierro se impusieron desde los once pasos para continuar su camino en el torneo, hasta que finalmente cayeron ante Pachuca en las semifinales.

En el actual certamen, Atlante suma una victoria ante Cruz Azul, vigente campeón del futbol mexicano; además de un empate con América y un tropiezo frente a Necaxa.

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En contraste, Toluca hila dos triunfos contra Chivas y Necaxa, sumado a una caída ante Pumas. Recientemente, los escarlatas dejaron escapar el Campeón de Campeones a manos de Cruz Azul.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que tendrá un espectáculo de medio tiempo con “El Bogueto”.

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Atlante vs Toluca MINUTO A MINUTO