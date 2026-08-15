El amor de pareja parece estar negado para la dinastía D'Alessio, debido a la reciente separación del hijo mayor de la llamada "leona dormida", Jorge D'Alessio de Marichelo Puente, después de haber sido uno de los matrimonios más estables y queridos del medio del espectáculo a lo largo de quince años; y que esta semana él dio de qué hablar, al anunciar que ya estaba en una nueva relación.

Los amores de "La leona dormida"

Recordemos que la matriarca de esta dinastía Lupita D'Alessio, pasó por diversas rupturas que marcaron profundamente su vida, comenzando por el padre de sus hijos Jorge y Ernesto, el actor Jorge Vargas.

Se conocieron en 1971 en las instalaciones de Discos Orfeón, en ese momento ella tenía 17 años y él más de 30, motivo por el cual los padres de la cantante se opusieron a la relación, así que se escaparon y comenzaron una vida en familia, ya que fueron padres de tres niños, Jorge Francisco, que murió a los 28 días de nacido, Jorge (1974) y Ernesto (1977).

Cuando el éxito llegó a la puerta de Lupita al ganar la OTI en 1978, fue la propia D'Alessio quien decidió dejar a su esposo e hijos para enfocarse en su carrera, algo de lo que se arrepintió tiempo después; el divorcio se concretó en 1979.

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Ese mismo año conoció a través de una amiga en común al futbolista chileno Carlos Reinoso, que en ese momento era parte del Club América, y comenzó un romance con el deportista que le trajo muchas críticas y odio en su momento, ya que se decía que había dejado a su familia por él. Aunque nunca se casaron, Lupita siempre dijo que Reinoso ha sido el amor de su vida, pero a lo largo de los cuatro años que estuvieron juntos hubo peleas, infidelidades y celos, que al final hizo que terminaran de común acuerdo.

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Pero al enterarse que su expareja al poco tiempo ya estaba en una relación, por despecho Lupita se involucró casi de inmediato con el futbolista uruguayo Julio César Canessa, con quien se casó en 1984, pero tan sólo un año después se divorciaron.

En 1985 conoció al cantante argentino José Sabreno, mejor conocido como Sabú, con quien también se casó al poco tiempo y se convirtió en su manager, llevando la carrera de Lupita a su consolidación y mejor momento, no así su vida personal, donde los desencuentros de la pareja eran frecuentes, las adicciones aparecieron y también las infidelidades de ambas partes, así que se separaron en 1988.

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Llegó 1989 y Lupita se dio una nueva oportunidad en el amor con César Gómez, quien era el saxofonista de su banda, ese mismo año se casaron e hicieron pacto, ninguno de los dos consumiría alcohol, pero fue una promesa que rompieron tiempo después. Fruto de este matrimonio nació el hijo menor de la cantante, César (Cesarín como le dice su mamá y hermanos), pero pese a este fuerte vínculo la pareja no resistió el caos en que vivían y se separaron en 1993, con el tiempo tuvieron un trato cordial por el bien de su hijo.

Finalmente en 2001 llegó a la vida de la cantante el modelo alemán Cristian Rossen, 23 años menor y a quien conoció en un antro, de inmediato quedó enganchada con él, pero más tarde la cantante aseguró que fue por miedo a la soledad que terminó casándose. De esta relación se dijo muchas cosas, que si él era homosexual, que si Lupita lo mantenía, que si hubo engaño, etcétera, lo cierto es que fue una de las relaciones más complicadas para ella. Terminaron en 2004 en medio de una demanda por daño moral por parte de él, que fue desechada por un juez, y con Rossen declarando que fue un matrimonio por conveniencia y sin amor.

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Los hermanos Jorge y Ernesto

Aunque Jorge y Ernesto no fueron tan prolíficos en relaciones sentimentales, las pocas que se les conocieron sí fueron mediáticas. Comencemos por el sonado romance que el mediano de los D'Alessio tuvo con Alessandra Rosaldo, cuando ella era uno de los grandes sex symbol de los 90, gracias al éxito de la agrupación Sentidos Opuestos.

Alessandra explicó en una entrevista con Yordi Rosado, que ella conoció a Ernesto debido a la amistad que tenía con los hermanos de Chacho Gaytán, su compañero en Sentidos Opuestos; pero fue hasta que trabajaron juntos en la telenovela DKDA (1999) que el coqueteo se dio, a pesar de que Ernesto era seis años menor que ella, Rosaldo tenía 28 años.

Aunque ella se resistió Ernesto fue perseverante y detallista, y la enamoró. A los dos años se fueron a vivir juntos y al principio la pasaron muy bien, pero debido al carácter fuerte de ambos, los choques se daban constantemente y fue lo que terminó su relación, la cual duró cinco años.

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En 2006 durante una presentación en Monterrey conoció a Rosario Ruiz (Charito), hija de un importante empresario regio; a quien trató más cercanamente un día después, ya que fue invitado a desayunar con la familia; desde ese momento no se separaron y contrajeron nupcias el 19 de mayo de 2007.

Justo después de su luna de miel, anunciaron que esperaban a su primer hijo en común, Ana Priscila, aunque el primogénito es Jorge Antonio, producto de una relación anterior de Charito, pero que Ernesto reconoció como propio y le dio su apellido; después le siguieron Sara María y Juan Mateo. Todo parecía perfecto en esta familia, hasta que en 2022 ambos reconocieron que estaban pasando por una crisis, se habló de una infidelidad por parte de él; pero fue hasta un año después que confirmaron su divorcio, después de 16 años de matrimonio.

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En 2024 comenzó a salir con Alejandra Gálvez Araiza, que es modelo fitness, algo que comunicó de inmediato a sus cuatro hijos y a su mamá, y hasta el día de hoy siguen juntos y sin señales de promesa de matrimonio.

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Jorge ha sido más discreto que su hermano, ya que no se le conoce una relación anterior a la de Marichelo Puente, hermana de la cantante Anahí; a quien conoció desde que eran niños por el programa infantil "Chiquilladas", pero su primer acercamiento se dio en la casa de Angélica Vale. En ese entonces ella marcó su distancia.

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Años después trabajaron juntos, cuando Jorge le produjo algunas canciones a Marichelo, además ella estaba en una relación, pero cuando volvió a estar soltera para su sorpresa él le robó un beso. Pero el romance tuvo que esperar una década más, ya que se prometieron que si en 10 años ambos no habían encontrado a su pareja, se casarían sin dudarlo más, porque eso sería una señal de que debían estar juntos, y así sucedió, en mayo de 2011 se dieron el "sí, acepto".

Así como lo hizo Ernesto, Jorge reconoció como propia y le dio su apellido a Ana Paula, hija de Marichelo y que tuvo de una relación anterior, para posteriormente darle la bienvenida a Santiago y Patricio. Pero el año pasado todo comenzó a tambalearse en el matrimonio.

Fue hasta febrero de este año cuando anunciaron su separación y dos meses después su divorcio.

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Hace unos días Marichelo reveló a la revista Caras, que fueron muchas cosas las que llevaron a su fin al matrimonio, situaciones que rompieron su confianza en Jorge y que los llevó a una desconexión como pareja; algo que el músico no negó y hasta reconoció unos días después. Sobre si había una tercera persona en la relación, Marichelo aseguró que ella no sabía de alguien en específico, pero que mantiene una relación cordial con él por sus hijos.

Ahora que Jorge anunció que está en una nueva relación, la hermana de Anahí salió a aclarar que la pareja de su exmarido nada tuvo que ver con su rompimiento y que le desea lo mejor al hombre con quien compartió 15 años de matrimonio.