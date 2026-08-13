Jorge D'Alessio confirmó que está estrenando un romance luego de su truene con su esposa Marichelo hace unos meses.

El cantante de 51 años posteó una romántica fotografía en la que aparece su mano entrelazada con la de una mujer con quien se encuentra dentro de un auto.

La revelación ocurre después de que ambos hicieron oficial su rompimiento como pareja en abril, y de que Marichelo dijera en una entrevista que Jorge D'Alessio le falló y la engañó en varias ocasiones, destruyendo la confianza de pareja por completo.

Jorge y Marichelo llevaban 16 años juntos, se casaron de mayo de 2011 y tuvieron dos hijos, Santiago y Patricio; Marichelo compartió en la entrevista que la traición y la mentira por parte del padre e sus hijos fue algo que no pudo superar.

"Se tomó esta decisión porque él cometió errores que yo no estuve ni estoy dispuesta a perdonar. Errores que, cuando la confianza se rompe, pues ya no hay más", explicó.

Ahora, tras el escándalo Jorge D'Alessio destapó que vive una nueva etapa feliz en su vida, que se está dando la oportunidad de conocer a alguien, que ella no es la causante de su divorcio y afirmó que su familia está enterada y que todo está muy bien.

[Publicidad]

De paso pidió que lo dejaran vivir en paz porque no le estaba haciendo mal a nadie.

"Sí conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito. No, ella no es la causante de mi divorcio. Tanto Mac como mis hijos saben de ella y estamos todos muy bien gracias a Dios. Ya déjenme en paz que no le estoy haciendo daño a nadie. Bendiciones", escribió sobre la foto.

Jorge D'Alessio revela su situación romántica actual. Instagram jorgedalessio

Lee también Ernesto D'Alessio reacciona a la ruptura de su hermano Jorge y Marichelo: "le sigo diciendo cuñis"

[Publicidad]

rad