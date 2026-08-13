Salma Hayek se mostró en una nueva faceta familiar que enterneció a sus seguidores en redes, a sus 59 años se estrenó como "abuela" luego del nacimiento del primer hijo de su hijastro, François Pinault Jr.

La actriz mexicana aparece en fotografías familiares cargando al bebé en brazos junto a su hijastro, una imagen que está dando de qué hablar, pues se percibe la cercana relación que mantiene con los hijos mayores de su esposo, François-Henri Pinault.

El nuevo bebé de la familia nació en julio de 2026 y recibió el nombre de François, siguiendo una tradición familiar que se ha mantenido durante cuatro generaciones en la familia Pinault. El recién nacido lleva el mismo nombre que su padre, su abuelo y su bisabuelo, fundador del imperio empresarial.

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¿Quiénes son los hijos de François-Henri Pinault?

El esposo de Salma Hayek tiene cuatro hijos. Los dos mayores, François Pinault Jr. y Mathilde Pinault, son fruto de su primer matrimonio con Dorothée Lepère.

Además, el empresario francés tiene un hijo llamado Augustin James Pinault, nacido de su relación con la modelo Linda Evangelista.

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Su cuarta hija es Valentina Paloma Pinault, es fruto de su matrimonio con Salma Hayek. Valentina nació en 2007 y es la única hija de la actriz mexicana.

Con la llegada del nuevo integrante de la familia, Salma se convirtió en abuelastra por primera vez; la relación que mantiene con los hijos mayores de Pinault ha sido cercana desde hace años.

El bebé que aparece cargando Salma es hijo de François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, aristócrata y modelo alemana e hija del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck, director de "La vida de los otros", película que le valió el Oscar.

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Con este nacimiento, la actriz mexicana se ha estrenado oficialmente como "abuela" (o abuelastra) a sus 59 años. De hecho, Lara Cosima compartió imágenes familiares en las que se ve a Salma sosteniendo felizmente al recién nacido en sus brazos.

Lara Cosima estudió en la escuela de diseño Parsons de Nueva York y mantiene una relación sentimental con François Pinault Jr.; en marzo de 2026 anunciaron su compromiso y, posteriormente, todo indica que contrajeron matrimonio en secreto.

La joven dio a conocer el nacimiento del bebé después de que cumpliera su primer mes de vida y se refirió a François Pinault Jr. como su "marido", lo que hace pensar que la pareja habría celebrado una boda privada antes del nacimiento.

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La relación entre Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault comenzó en 2006, después de que ambos se conocieran en Venecia. Aunque su compromiso atravesó algunos altibajos, el nacimiento de su hija Valentina Paloma en 2007 fortaleció su relación y, dos años después, la pareja llegó al altar. Desde entonces, han construido un matrimonio que supera los 15 años.

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