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presumió orgullosa sus canas en la alfombra roja de los Premios Breakthrough, conocidos como los "Oscar de la ciencia", ahí, la actriz que este 2026 cumplirá 60 años, posó sola y con su esposo, el magnate francés François-Henri Pinault.

A pesar de que no es la primera vez que la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz presume sus canas, en redes sociales dio de qué hablar el mechón de canas que lució en el evento que se llevó a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Salma, una de las actrices mexicanas más influyentes y exitosas de Hollywood, lució un vestido color negro que resaltó más sus canas, en esta ocasión Hayek se recogió el cabello y posó muy sonriente.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP.
Foto: Jordan Strauss/Invision/AP.

En su cuenta de Instagram dividió comentarios, pues aunque muchos elogiaron sus cabellos color grisáceos y blancos, muchos le sugirieron pintarse las canas.

"Lo de las canas no. Eres guapísima, no te dejes canas que envejecen". "Preciosas las canas". "¡Amo sus canas!". "Tienes razón, lo de hoy es dejar nuestro cabello tal cuál es". "Hermosa, envejeciendo con amor".

Salma también se ha mostrado al natural, sin maquillaje y luciendo su rostro tal cual es, lo que le ha valido reconocimiento de sus seguidores.

Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault. Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)
Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault. Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)

El galardón, cofundado por filántropos y empresarios de la tecnología, celebra los avances científicos de investigadores en todo el mundo en diversas áreas.

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Salma, se mostró complacida de asistir a dicho evento.

"Una hermosa noche con el Breakthrough Prize reconociendo a los mejores científicos del mundo que están liderando la carga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. ¡Brava!"

Ben Affleck, Lily Collins, Robert Downey Jr., Gigi Hadid, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Gal Gadot, Naomi Watts y su esposo, Billy Crudup, también asistieron al evento, junto a personalidades tan diversas como Bill Gates y Paris Hilton.

rad

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