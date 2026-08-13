Desde abril del presente año, Lucas di Grassi anunció que al final de esta temporada diría adiós a la Fórmula E y ese plazo se cumple este fin de semana en Londres.

El brasileño colecciona poco más de 30 años como piloto profesional y fue uno de los pioneros dentro de la categoría eléctrica, estando presente desde la primera temporada hasta la actual, por lo que ha corrido en cada circuito que conforma el calendario, pero solamente una carrera se lleva sus halagos.

"México, para mí, es la mejor carrera que hemos tenido en la Fórmula E. Desde la primera carrera estuvo llena de gente; para mí, los aficionados mexicanos son los mejores. El podio te hacía sentir como una estrella de rock. El trazado, el podio, la gente, hacen que México esté muy cerca de mi corazón", admitió el piloto de Lola Yamaha.

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Después de 42 podios, más de mil puntos sumados y un título de la categoría bajo su brazo, el nacido en São Paulo dice adiós a un campeonato en el que puso la primera piedra.

"Me siento muy orgulloso de haber desarrollado el proyecto. Puedo decir que he sido el piloto que más esfuerzo ha puesto en la Fórmula E que otros. Es una carrera de la que estoy muy orgulloso", comentó con una sonrisa.

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Con la decisión tomada desde hace un tiempo y la preparación mental para llevarla a cabo, el brasileño dejó una respuesta que reflejó lo que es ser un atleta profesional cuando se le preguntó qué cosas no iba a extrañar en su retiro y cuáles sí.

"Me divierto haciendo mis pasatiempos. Nunca me divertí conduciendo mi auto; sentía adrenalina y competitividad. Esto no es diversión, es compromiso y profesionalismo. Voy a extrañar la sensación de ganar o de conseguir el título", confesó Di Grassi.

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Londres será el adiós definitivo de la Fórmula E para Lucas, quien es consciente de las casi nulas probabilidades de ganar la carrera, pero, fiel a su estilo, aseguró que dejará todo en cada una de las curvas del circuito para irse como los grandes.