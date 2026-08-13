Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar. Se trata del Google Pixel 9 de 128 GB, un smartphone de gama alta que ahora puede conseguirse con un descuento considerable.

De acuerdo con la oferta disponible en Amazon México, el Google Pixel 9 tiene un precio de $11,619.00, cuando su precio de lista es de $18,675.00. Esto representa un 38% de descuento, por lo que el ahorro alcanza los $7,056 pesos.

La promoción resulta especialmente atractiva para quienes quieren un teléfono premium sin tener que pagar el precio de lanzamiento de un modelo de esta categoría.

¿Por qué vale la pena comprar el Google Pixel 9?

Uno de los principales atractivos del Pixel 9 es su integración con el ecosistema de inteligencia artificial de Google. El smartphone fue diseñado alrededor de funciones de IA y Gemini, por lo que ofrece herramientas que pueden facilitar diferentes tareas del día a día.

Además, el Pixel 9 cuenta con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas, un tamaño que busca equilibrar comodidad para consumir contenido con facilidad para utilizar el teléfono con una sola mano. La experiencia visual también es uno de sus puntos fuertes para quienes disfrutan de fotografías, videos y redes sociales.

Google ha conseguido que los Pixel sean especialmente reconocidos por sus capacidades fotográficas, y el Pixel 9 mantiene esta apuesta con un sistema de cámara avanzado y procesamiento computacional.

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Esto significa que el teléfono no depende únicamente del hardware para conseguir buenas fotografías, sino que utiliza el procesamiento de Google para mejorar aspectos como iluminación, detalle y color.

Para quienes acostumbran tomar fotografías durante viajes, reuniones, conciertos o simplemente quieren tener una cámara confiable en el bolsillo, este puede convertirse en uno de los argumentos más importantes para elegirlo.