El adiós de Sergio Pérez de la Fórmula Uno está cada vez más cerca, por lo que comienza a surgir la pregunta de quién podría tomar su lugar en la categoría reina y convertirse en el nuevo ídolo del automovilismo mexicano.

Para Michel Jourdain Jr., no se trata de quién vaya a ser el sucesor, porque “cada quien hace su carrera y estará haciendo lo suyo”, pero sí coloca a Noel León como el más cercano a dar el paso a la F1, por competir en la Fórmula 2, aunque afirma que no se deben echar las campanas al vuelo por lo que ha hecho en su primer año dentro de la categoría.

“El que está más cerca es Noel, pero es apenas su primer año en la Fórmula 2; lleva dos triunfos en las carreras Sprint, una en la Feature. No hay que generar demasiadas expectativas en el tema de que es su primer año. Seguramente, hará por lo menos un segundo en la Fórmula 2, donde ya tendrá muchísimo más la presión de tener que estar peleando por el campeonato y los primeros lugares en cada fin de semana. Entonces, es ahorita el que está más cerca”, consideró.

Otro nombre que surge en la conversación es el de Ernesto Rivera. El joven mexicano de 17 años forma parte del equipo Red Bull Junior y ha impresionado a Jourdain Jr., pese a empezar tarde la temporada de Fórmula 3 por recuperarse de una lesión.

“Ernesto Rivera... Me ha sorprendido muchísimo lo que ha hecho. Entró tarde y ahí está cada fin de semana, ganando carreras, y ya va —de lo que vi— en cuarto o quinto lugar del campeonato, sin haber corrido el principio de la temporada”, subrayó.

Formar parte del programa de desarrollo de la escudería austriaca es un paso importante, pero el piloto mexicano también es consciente de que puede lapidar la carrera del joven tricolor: “Lo bueno es que está en Red Bull, lo malo es que está en Red Bull”. Alberto Vargas Valdivia

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