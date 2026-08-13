Un mono araña fue asegurado luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificara que el ejemplar era una mascota dentro de un domicilio habilitado como iglesia en el municipio de Manzanillo, Colima.

Al revisar a la especie, se identificó que el primate se encontraba en "aparentes buenas condiciones", por lo que, de acuerdo con la información de la autoridad ambiental, el ejemplar fue trasladado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para asegurar su atención médica y mantener los cuidados necesarios.

Aunque la Profepa, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, no dio más detalles sobre las condiciones del mono araña, hizo un llamado a que ningún ejemplar de primate, cualquiera que sea la especie, sea sujeto de "aprovechamiento extractivo, de subsistencia o comercial".

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Rescatan a mono araña que era mascota de una iglesia en Colima (13/08/2026). Foto: Especial

"Los monos no son mascotas", escribió la dependencia en su cuenta de X, donde exhortó a que la ciudadanía denuncie la tenencia ilegal de esta especie al número: 800 776 3372, en el correo denuncias@profepa.gob.mx o en el siguiente enlace: https://bit.ly/4g8TnoZ

Cabe destacar que el mono araña es una especie en peligro de extinción y se encuentra enlistado en la Norma Oficial Mexicana NOM 059 Semarnat 2010. La especie está protegida en la ley y su cuidado resulta relevante por la disminución de sus poblaciones que se asocia al tráfico ilegal y pérdida de su hábitat.

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En México existen tres poblaciones de primate: el mono araña (Ateles geoffroyi), mono aullador de manto (Alouatta palliata) y mono aullador negro (Alouatta pigra), que viven principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A finales de julio, la Profepa aseguró una cría de mono araña en la misma entidad, luego de que personas que lo tenían como mascota lo entregaran a la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Tecomán.

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