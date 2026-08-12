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El tigre albino que fue asegurado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) dentro de las instalaciones de la Central de Abastos de la Ciudad de México, en Iztapalapa, fue llevado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en la alcaldía Xochimilco, donde ya fue examinado.
La SSC informó que se trata de una hembra de aproximadamente 4 meses de edad que se encuentra en condiciones regulares.
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Asimismo, los veterinarios indicaron que no presenta alteraciones patológicas significativas.
El aseguramiento del felino ocurrió a través de una denuncia ciudadana por la presencia del animal dentro de una camioneta, cuyo conductor intentó escapar de los oficiales, pero luego de ser interceptado no pudo acreditar la legal posesión del tigre, por lo que fue detenido, afirmó la SSC.
De igual forma, el personal de la BVA dijo que ese tipo de animal no puede ser considerado una mascota y que su especie de encuentra en riesgo de extinción por su color.
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dmrr/rmlgv
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