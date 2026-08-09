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Autoridades locales informaron la detención de un presunto trabajador de Paquetería Castores, quien fue exhibido en un video realizando la captura y robo de una iguana verde en el monumento a los Niños Héroes de Tuxpan, Veracruz, en donde arrastró por el suelo al ejemplar y después lo arrojó al interior de un camión.
El presidente municipal de Tuxpan, Daniel Cortina, señaló que la Policía Municipal, Tránsito Municipal y la Dirección de Ecología intervinieron de forma coordinada para atender este reporte desde el momento en el que se tuvo conocimiento de la situación.
“La iguana fue recuperada y puesta a salvo para su adecuada reubicación, además de realizar las acciones correspondientes ante las instancias involucradas”, garantizó el alcalde.
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Según señaló, el Ayuntamiento estableció comunicación con la empresa Trasportes Castores, que mostró “disposición para colaborar y atender las consecuencias derivadas de lo ocurrido”.
Por ello, agradeció el reporte ciudadano y sostuvo que en Tuxpan no habrá autoridades indiferentes ante acciones que atenten contra la fauna silvestre y el entorno natural. Aunque el presidente municipal no dio a conocer formalmente la detención del presunto responsable, medios locales confirmaron la imputación en su contra.
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Iguana verde, sujeta a protección especial
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la iguana verde se halla en la categoría “Sujeta a Protección Especial” de la NOM-059-SEMARNAT-2010, ya que podría encontrarse amenazada como especie.
En el Apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se encuentra listada como especie amenazada que puede llegar a estar en peligro a menos que se controle su comercio ilegal.
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Es un reptil diurno que se caracteriza por su cabeza ancha, hocico redondo, papa colgante en la garanta, cuerpo robusto, cuatro fuertes patas con uñas duras y afiliadas y cresta desde la cabeza hasta su larga, delgada y aplanada cola, que le sirve como látigo para defenderse.
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La iguana verde se puede encontrar en diversos tipos de hábitats como bosques húmedos, muy húmedos y secos, áreas rocosas, mangles, ríos, zonas áridas y sabanas con arbustos y árboles diversos entre otros. En México, se distribuyen en 17 estados: Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Campeche.
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