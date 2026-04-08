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Ernesto D'Alessio se sinceró sobre la separación entre su hermano tras 14 años juntos y tres hijos en común, el cantante, quien también se separó de su esposa Charito Ruiz en 2023, confesó que a Marichelo le sigue diciendo "cuñis".

Aunque hasta el momento ni Jorge ni Marichelo han revelado los motivos de su separación, el cantante de Matute es quien ha confirmado que viven como pareja un momento complicado, sin embargo, aseguró que pase lo que pase seguirán unidos como familia por sus hijos.

Las versiones de una separación entre ellos tomó fuerza porque Marichelo borró de Instagram las fotos con Jorge, y aunque en un primer momento el hijo de la "Leona dormida" se negó a hablar de su vida personal, después con su aún esposa.

Entre versiones de una supuesta infidelidad, Jorge D'Alessio dijo ante la prensa que los "trapos sucios se lavan en casa", y elogió la calidad humana de Marichelo, hermana de la cantante y actriz Anahí.

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Marichelo y Jorge D´Alessio. casados desde 2011. Foto: Instagram, vía @jorgedalessio
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Ernesto D'Alessio no toma partido ante separación de su hermano

Ernesto D'Alessio confesó que siente mucho cariño obviamente por su hermano Jorge pero también por Marichelo, a quien le sigue diciendo "cuñis".

"En realidad los acompaño a los dos porque Marichelo es la mamá de mis sobrinos; obviamente Jorge es mi hermano y estoy con él, pero también entiendo que Marichelo debe estar pasando por un momento difícil yo le sigo diciendo cuñis", expresó en entrevista con el programa "Hoy".

Ernesto apuntó que él seguirá teniendo contacto con su cuñada, y sus hijos con sus primos, pues se quieren mucho.

"Lo que Jorge está viviendo con Marichelo eso es de ellos , yo seguiré hablando con mi cuñada, mis hijos seguirán viendo a sus primos porque se quieren mucho".

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Y reiteró que él está disponible para darle un abrazo o una palabra de aliento tanto a Jorge como a su cuñada.

"El día que él me necesite o ella me necesite, yo ahí voy a estar para darles un abrazo, una palabra de consuelo, es todo".

Sobre las especulaciones que circulan en redes sobre la causa de la separación entre su hermano y su cuñada, Ernesto dijo no preocuparle, pues tanto él como su hermano están curtidos ante los chismes en torno a ellos, por lo que se sinceró en decir que "le vale" y lamentó que actualmente, con tal de monetizar se digan barbaridades.

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