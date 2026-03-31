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Pese a que no confirma ni desmiente con , reconoce que atraviesa una etapa difícil en su vida personal y reconoce, por encima de cualquier adversidad, la gran labor que su pareja ha hecho como madre y esposa.

Hace unos días, comenzó a circular el trascendido de que, posiblemente, Jorge y Marichelo enfrentaban problemas en su relación, esto debido a que la hermana de Anahí eliminó las fotografías en donde aparecía junto al productor músical y, también, lo dejó de seguir en sus redes sociales, tanto las de él, como las de Matute, el grupo que lidera.

En su llegada a la CDMX, luego del concierto que ofreció en San Luis Potosí, durante el fin de semana, D´Alessio dijo a la prensa que no hablaría de su vida privada, ya que nunca ha sido su estilo. Sin embargo, sí expresó que estaba frente a una situación personal complicada.

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En nuevas declaraciones, el hijo de Lupita D´Alessio pareció sugerir que, los problemas que atraviesa, sí implicarían algún tipo de diferencia con su esposa, pues afirmó que sus hijos, Ana Paula, Santiago y Patricio, son conscientes de que todas las familias atraviesan problemas.

"Son seres humanos muy inteligentes y saben que, de pronto, hay dificultades y que, y yo siempre lo he creído, la familia jamás se va acabar, sin importar lo que pase en una pareja, si todo el amor con los hijos es sólido", expreso.

Fue entonces que se tomó un momento para elogiar a Marichelo, con quien está casado desde hace 14 años y quien, además, conoce desde que ambos, eran sólo unos niños.

Para Jorge, la integridad y los valores de su esposa están tan arraigados a ella que, expresó que confía que, sin importar las dificultades que ellos pudieran atravesar, se mantendrán unidos por el bienestar de la familia que han construído.

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"Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos, es que es una mujer íntegra, con todos los valores del mundo, que es una mujer fuera de serie, una mamá fuera de serie, eso a mí me da mucha paz, es lo único que les puedo decir".

Una vez más, el músico pidió a los medios de comunicación no tratar de conocer más pormenores del asunto y que, mientras está en la espera de qué sucederá, se refugia en dos de las cosas que más ama; sus hijos y la música.

"No me gusta hablar de mi vida personal, no lo hago, les pido no ahondar, creo que es suficiente decirles que es unmomento complicado, que ella es intachable y tiempo al tiempo; salir al escenario te distrae, es maravilloso porque tu mente está en otro lugar, tu corazón está en ese momento con el público; estoy extrañando a mis hijos, los voy a ver pronto, en estos días".

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