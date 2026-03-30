Jorge D´Alessio es claro y expresa que no piensa hablar de su vida privada. Sin embargo, al ser cuestionado acerca de los rumores que sugieren que enfrenta una crisis matrimonial con Marichelo, el cantante se limitó a expresar que su corazón se encuentra bien, pero también reconoció que atraviesa "un momento complicado".

Hace unos días, comenzó a circular el trascendido de que, aparentemente, el hijo de "la Leona dormida" y Marichelo estarían distanciados, esto luego de que algunos fans de la pareja se percataran no sólo de que ella borró fotografías de su perfil, en las que él aparece, sino que dejó de seguirlo en redes, tanto a él como a su grupo de covers, Matute.

Fue entonces que "Venga la alegría" buscó a D´Alessio, luego de la actuación de este y su banda en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

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Y, aunque Jorge reconoció que se enfrenta a un momento difícil, en temas sentimentales, también aclaró que no piensa dar explicaciones ni ahondar en lo que sucede en su vida privada, argumentando que no es su costumbre y que, a estas alturas, no comenzará a compartir nada relacionado con su intimidad.

"(Mi corazón) está tranquilo, pasando por un momento complicado, pero tranquilo. ¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal?, ¿Ustedes creen que lo voy a hacer?, no tengo ninguna necesidad de darles una explicación, ni a sus programas, ni a ustedes ni a nadie; la única explicación que debe dar un artista al público es entregarse y dar un show de primera, nunca he hablado de mi vida personal, no lo voy a hacer", indicó.

Este fin de semana, la familia de Marichelo celebró a su madre, doña Tysha Portilla, el músico no estuvo en el festejo, debido a sus compromisos laborares.

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Jorge y Marichelo se conocen desde que eran prácticamente unos niños, como contó hace años, el cantante en una entrevista a Imagen Televisión. Fue, de hecho, Angélica Vale, por la que se conocieron, debido a que ella era su amiga en común.

Sin embargo, la primera impresión que Marichelo tuvo de Jorge no fue la más grata, esto debido a que, ella y "la Vale" se encontraban arriba de un juego mecánico, del que D´Alessio dio vueltas y vueltas y las hizo marear; en la siguiente ocasión, él vertió agua de horchata en otro joven que estaba sentado junto a ella pues, desde esa época, experimentó un especial interés por la entonces adolescente.

"Para sentarme a lado de ella, siempre me gustó Marichelo, o sea yo la veía en ´Chiquilladas´y decía ´me encanta´, la verdad", dijo.

A raíz de ahí, consolidaron una gran amistad; él estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de ella, por ejemplo, cuando rechazó "al Borrego" Nava, cuando este le propuso matrimonio, fue entonces que D´Alessio hizo su primer acercamiento:

"´Él siempre le decía ´ese wey quiere contigo´ y, me acuerdo que cuando tronaron, fui a casa de Marichelo, nos échamos unos tequilas y le di un beso, ya después se quitó, me dijo ´oye, yo no soy así, me gustan las cosas derechas, yo no sé si voy a regresar con él´", contó.

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Durante la fiesta de 27 años de Jorge, en la que se encontraban Marichelo y Anahí, de vuelta a casa, el productor hizo una promesa con la joven, la cual consistía en que, si en 10 años, no encontraban a una pareja que los hiciera feliz, ellos se casarían, compromiso que, sin imaginárselo, cumplirían.

"Le digo ´te voy a decir una cosa, si en 10 años tú no encuentras al hombre que te haga feliz, y yo en 10 años no encuentro la mujer que me haga feliz, tú y yo nos vamos a casar porque yo creo que tú y yo debemos estar juntos; se cag* de risa, Anahí se cag* de risa y, 10 años después, nos casamos", detalló.

Tras 14 años de matrimonio, ahora tienen tres hijos; Ana Paula, Santiago y Patricio.

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