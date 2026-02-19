Vaya susto que se llevaron el cantante Jorge D'Alessio y su esposa, la actriz Marichelo Puente, cuando se percataron de que su hijo menor Patricio, había sufrido mordeduras en las piernas de un tiburón pequeño; las heridas ameritaron 30 puntadas y ocasionaron un momento de terror.

El nieto de Lupita D'Alessio estaba nadando en las playas de Tulum cuando fue sorprendidos por un tiburón; Marichelo admitió que lo que pasó es una historia de no creerse, de película, pero lo compartió a manera de prevención.

Marichelo contó que su hijo Patricio y un amigo estaban en la orilla de la playa, a 20 pasos de donde estaban ellos, el agua no les llegaba ni a la cintura, cuando comenzaron unos gritos horribles de Pato, entonces, su hermano Santiago lo sacó del agua y Patricio no dejaba de gritar que algo lo había picado.

Su hermano Santiago, quien lo sacó del agua alcanzó a ver al tiburón.

"Le ve la pierna llena de sangre y ve una cola que se va; no era un piquete, era una mordedura bastante grande", contó.

Marichelo prosiguió diciendo que se fueron al hospital y el médico que lo atendió les dijo que era una mordida de tiburón; no lo podían creer.

"Es de no creerse, yo sigo en shock , lo ves en documentales o cosas así pero nunca te imaginas tan cercano con tu hijo".

Por fortuna, Patricio se encuentra en recuperación después de recibir 30 puntadas; la esposa de Jorge D'Alessio enfatizó que aunque no lo estén diciendo, es una realidad que hay mucho tiburón a la orilla de la playa, y como dice su hijo:

"Má, están defendiendo su casa".

La actriz se siente agradecida porque sabe que pudo haber sido mucho peor, más grave; Jorge D'Alessio, en otro video, destacó la reacción de su esposa, quien es conocedora de los primeros auxilios, y aplaudió la actitud de su hijo que ya hasta bromea con lo sucedido.

Marichelo es actriz y hermana de Anahí, ella y D'Alessio contrajeron matrimonio el 21 de mayo de 2011, llevan juntos más de 14 años y tienen tres hijos juntos: Ana Paula, Santiago y Patricio.

