Lupita D´Alessio habla de las diferencias que sostiene con Bobo Producciones, empresa que -afirma- le ha retirado su apoyo y la inversión que solía dirigir a sus shows, esto, aparentemente, habría tenido lugar, desde que "la Leona dormida" les dio a conocer que había tomado la decisión de retirarse.

Esta mañana, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram, para relatar el tormento tan grande que enfrenta, desde que su buena relación con Bobo comenzó a deteriorarse.

Esta no sería la primera vez que D´Alessio se abre con sus seguidores para hablar de este tema. Recordemos que, en junio pasado, Lupita dijo que ya no quería estar cerca de los hermanos Borovoy; Jack y Ari, luego de que, presuntamente, descuidaran la preorganización del concierto que ofrecería, sólo seis días más tarde, en Xalapa, Veracruz.

"No soy la responsable, las faltas de respeto a mi persona, eso no lo voy a permitir, yo de esa gente, me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente", alegó, en ese momento.

Sin embargo, a la mañana siguiente, la intérprete de "Lo siento mi amor" se retractó, afirmando que se había equivocado al hablar, cuando el enojo se había apoderado de ella y que, en realidad, se trataba de un asunto de incomunicación que bien se podía solucionar.

"Estuve mal ayer, estaba muy muy enojada y, no es que me justifique, era falta de comunicación (con Bobo) y creo que, eso, no es una falta de respeto: hablé desde el enojo, desde la desesperación", explicó.

Pero, esta mañana, no sólo reafirmó aquello que, aquel día, desdijo, sino que señaló que, la mala relación que sostiene con la productora le ha arrebatado la calma de su día a día.

"La relación con ellos fue horrible, ahora sí que ´fue horrible´, yo lloré mucho, la verdad, yo sufrí, padecí y sigo padeciendo mucho y ya no puedo", expresó.

La cantante habló de la situación que enfrenta, derivado de un clip que Ari Boroboy publicó hace unas horas; se trata de un fragmento de la entrevista que concedió al podcast "Cómo funciona tu negocio?".

Y, pese a que, esa entrevista la entabló en abril, hace cuatro meses, volvió a obtener atención porque Ari compartió una parte en la que declara que, a través de su empresa, ha confirmado que hay artistas que, luego de alcanzar la fama, adoptan un comportamiento ingrato con quienes los impulsaron.

"(Me dijeron) que, este negocio, se parecía mucho al de los políticos, (porque), cuando no son nadie, están comiendo de tu mano y, cuando llegan hasta arriba, son como las palomas, están viendo en qué momento vas pasando para cag*rte encima".

Esta declaración fue lo que produjo la indignación de Lupita, pues a pesar de que Borovoy no hizo ninguna referencia, que sugiriera que se refería a "la Leona", la cantante considera que estaba hablando de ella.

"Me quedé pensando y dije: ´ah, caray... ¿no será al revés?", dijo Lupita.

De hecho, exaltó que, si bien, ha estado trabajando con la compañía de entretenimiento desde los últimos cinco años, antes de eso, ya la respaldaba una carrera de 50 años, colmada de éxitos, la venta de millones de álbumes y, sobre todo, de contar con el cariño del público, por lo que consideró que la perspectiva de Ari no sólo estaba fuera de lugar, sino que es equivocada.

"Siempre se vanaglorian, siempre dicen que ellos hacen al artista; el talento es el que hace al artista, ¿dónde estuvieron ellos en estos 55 años de carrera?, ¿dónde estaban ellos?, ellos recibieron una Lupita D´Alessio ya entrenada en cincuenta y tantos años de carrera, ya llegué yo así".

La cantante considera que las tensiones, y falta de apoyo de Bobo, comenzó cuando les habló, anticipadamente, de la decisión de retirarse.

D´Alessio cree que fue una noticia que no les cayó en gracia, lo que habría provocado, que en los shows posteriores en que participó, y sigue ofreciendo, Bobo Producciones redujera el presupuesto que sólía invertir en sus conciertos.

Lupita dijo que, sólo cuando se presentó en la Arena Ciudad de México y el Auditorio Nacional, recintos de gran prestigio, Bobo ofreció un show a la altura pero, cuando se trataba de sitios locales, como los palenques de alrededor de la República, la calidad que ofrecían al público era muy distinta.

"Yo no soy ninguna paloma, ni hago popo en ninguna parte, al contrario, agradezco todo lo que hicieron, (...) a mí, ya me llegó el tiempo de dejar de trabajar y, eso, nunca lo entendieron, claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí, yo no soy esclava de nadie: fui esclava de adicciones, y muchas cosas, y ahora soy libre, no le pertenezco a nadie, más que a Dios", ahondó.

Así como desveló los problemas que sostiene con la productora, también supo reconocer que, cuando su salud comenzó a mermar, al tomar dos vuelos comerciales, cada que tenía que abandonar Cancún, viajar a CDMX y hacer escala, lo que le provocaba bronquitis y otros efectos, Bobo le asignó un avión privado para trasladarse.

Pese a todo, el lazo laboral entre Lupita y Bobo no ha terminado, pues ya tienen pactado un concierto, para el 30 de agosto, en el Palenque de Villahermosa, Tabasco, por lo que aún no queda muy claro lo que sucederá para esa fecha.

