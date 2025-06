Lupita D´Alessio reacciona a las recientes declaraciones de su hijo Ernesto que, molesto, negó que su madre esté enferma e imposibilitada de desempeñarse en el escenario, como lo hacía antes, según afirman las críticas; "la Leona dormida" afirma gozar de buena salud.

En los últimos meses, la cantante de "Mudanzas" se ha dado mucho de que hablar.

Primero, por la cancelación de dos conciertos, pactados con Bobo Producciones y La Maraka, debido a que, la altura de la Ciudad de México la llevó a ser hospitalizada.

Segundo, por el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo capitalino, el pasado 10 de mayo, a propósito de la celebración del Día de las Madres, un show que, en propias palabras de D´Alessio, tuvo un significado muy especial.

El día del concierto, todo sucedió sin imprevistos y, a pesar de que la altura suele afectarla, cada que visita la ciudad, en esa ocasión, no requirió de ninguna asistencia respiratoria ni ningún otro tratamiento preventorio; la cantante cerró el concierto con una interpretación prolífica de su repertorio y ningún inconveniente de salud.

Sin embargo, algunos medios indicaron que, aparentemente, entre canción y canción, la Leona habría tenido que recurrir a un tanque de oxígeno, rumor que desató la indignación de su hijo Ernesto quien, además, mostro inconformidad, ante aquellas opiniones que sugieren que su madre, "ya no alcanza los agudos como antes.

Ernesto, que acompaña a su madre en todos sus conciertos, para interpretar "Ni guerra ni paz", pidió a la prensa no alimentar los "mitotes" y envió un mensaje, especialmente, a los comunicadores que han dicho cosas negativas relacioandas a su madre.

"Ya basta, de entrada es mujer, una artista que merece todo el respeto, y es mi mamá; un hombre que hable mal de mi madre, injuriando, denostándola, faltándole al respeto, me lo voy a topar y lo voy a increpar y, si me contesta, le pongo un madrazo, mi madre es una institución para México, no va a ver otra; todo mundo en redes sociales son muy ´giritos´para escribir, pero en mi cara nunca me han dicho nada, ¿por qué en mi cara no me dicen las cosas, de frente?".

Tras la atención que Ernesto acaparó con sus declaraciones, "Venga la alegría" buscó a la cantante, para conocer qué opinión le merece la forma en que su hijo la defendió.

Convencida, doña Lupita externó que, así como actuó su hijo, ella lo haría de la misma forma, si fuera su madre de quien se estuviese hablando.

"Estoy de acuerdo con él, yo haría lo mismo, como hija, haría lo mismo con mi mamá".

"La Leona" aprovechó para despejar cualquier duda relacionada con su salud, pues afirmó que, nada de lo que se ha dicho, es verídico.

"No traigo ningún cateter, nadie puede salir a trabajar con un cateter, no uso oxígeno, no canto en silla de ruedas, no uso silla de ruedas, gracias a Dios, puedo cantar de pie, pero la gente que me quiere ver enferma, que me quiere ver grave, que me quiere ver mal, que Dios tenga misericordia de esas personas".

Finalmente negó que, si sigue ofreciendo concierto, sea porque así se lo exigen sus hijos y sus mánagers, Ari y Jack Borovoy.

"Nadie me obliga a trabajar, ni Jack ni Ari, ni Jorge ni Ernesto ni César", dijo, mientras la voz se le entrecortaba.

"Por favor, eso está muy jalado de los pelos, soy una mujer hecha y derecha, yo soy la que decido, sé lo que hago, la responsabilidad cae en mí, si yo no me sintiera bien, sería la primera en decir ´¿saben qué?, no podemos seguir´".

