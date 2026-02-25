Marichelo se encuentra dichosa pues, a sólo 10 días de que su hijo Patricio, fuera mordido por un tiburón pequeño, el menor ha mostrado un gran avance, a tal grado que ya le han retirado todos los puntos de las heridas que sufrió.

La empresaria recurrió a sus redes para compartir una buena noticia; a sólo unos instantes de abandonar el hospital, contó a sus seguidores que "Patito" ya se encuentra mejor y que, es cuestión de días, para que reanude su vida cotidiana con normalidad.

"¡Ya salimos!, estamos demasiado felices, ya le quitaron todos los puntos, no hay ni uno, a 10 días de que pasó esto, no lo puedo creer, la recuperación que tiene mi chaparro, gracias a Dios, ya... dentro de unos días va a poder caminar y, dentro de otros poquitos días va a poder hacer ejercicio, jugar y demás, gracias a Dios", expresó.

Mientras tanto, el padre del menor, Jorge D´Alessio, fue captado en las afueras de Televisa, en donde se encuentra grabando la nueva temporada de "Juego de voces" y, muy emocionado, contó que, precisamente, acababa de recibir una llamada de Marichelo, dándole a conocer la buena nueva.

"Hoy recibí una de las mejores noticias del mundo, fue mi mujer con ´Patito´a que lo revisaran y le quitaron todas las puntadas, o sea las 30 puntadas se las quitaron hace dos horas, está sanando muy cañón, le doy gracias a Dios y, gracias a todos, por siempre, sus mensajes de amor, para mi hijo y para la familia", indicó el músico.

Así, confió que, los doctores del menor, se han mostrado sorprendidos por la forma tan rápida en que ha sanado su hijo.

"Muy asombrados, dijeron ´qué bárbaro, qué metabolismo tiene este niño´", dijo sonriente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de febrero, cuando la familia se encontraba vacacionando en las playas de Tulum; Santiago y Patricio, los hijos menores de la pareja -junto a otro amigo-, nadaban en la orilla del mar, cuando "Patito" sintió un picor en la pierna, pero su hermano mayor se percató de que estaba sangrando, tras los gritos de dolor que emitió, por lo que se apresuró a sacarlo a él y al otro menor del agua.

Marichelo, que fue paramédica en su juventud, tomó una toalla con la que le hizo un torniquete al pequeño, a fin de que la sangre dejara de extravasarse, mientras arribaba al hospital más cercano; fue ella también quien se encargó de hacerle las curaciones pertinentes.

