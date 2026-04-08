Azalia Ojeda, mejor recordada por su participación en "Big Brother", explica el motivo por el que se alegró de saber que Marichelo y Jorge D´Alessio tienen problemas en su matrimonio; rememora que, hace unos años, recibió un trato muy hóstil de la pareja, especialmente de Marichelo, a quien denominó como "una perra".

Hace unos días, cuando D´Alessio reconoció que atravesaba "un momento complicado" en su vida personal, y los rumores de una separación de su esposa comenzaron a circular, Azalia recurrió a sus redes para mostrar el gusto que le daba la noticia.

Ojeda escribió que había sido "el karma" el que había detonado la crisis matrimonial de los famosos; además, insinuó que la relación que une a Marichelo y el músico nunca había sido genuina.

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"Jaaaa, se les acabaron las apariencias..., karma le llaman, un día les dije que a uno a uno los vería caer, tengo buenas historias con este par de mierd*s".

Jaaaaaa se les acabaron las apariencias …. KARMA le llaman !!

Un día dije que 1 a 1 los vería caer. pic.twitter.com/ZnYghcviob — ̥-̶̯͡»̶̥Az@​​​​​​l¥a (@Azalia7227) April 2, 2026

El comentario de Azalia generó múltiples reacciones entre sus seguidores que, interesados, la cuestionaron acerca de qué era a lo que se refería, pues, en realidad, el matrimonio siempre se mostró muy estable.

Fue entonces que Ojeda contestó a algunos comentarios, aseverando que, cuando conoció a Marichelo y a Jorge, habían sido muy groseros con ella.

"Sin exagerar, en su momento, fueron unos ojetes conmigo..., pero mira, al final, todo cae por su propio peso".

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Ahora, la exBig Brother dijo para en canal de Elisa Beristain, que fue hace poco más de una década, cuando Marichelo participó en el reality "Lucky ladies", que la trató y se quedó con una muy mala impresión de la empresaria, quien habría tenido un trato descortés con ella.

"Era una perra, era una supermierd*ta, o sea eran unas perras, eran supergroseras, superaltaneras, Marichelo era... no tengo otra palabra para describirla que decir que era una mierd*, se las da de ínfulas de superseñora cuando era una muerta de hambre, al final, la vida sí te la cobra, ve, perra, ya te tocaba, era una mierd*, sobajaba a la gente, me dio mucho gusto dije ´ándate, mierd*´, te lo mereces, no puedes ir por la vida pisoteando a la gente y cagándot* encima de la gente´, querer tratar mal a la gente cuando no eres nadie, aquí la que brilla es su hermana (Anahí), ella ¿qué ha hecho?, ¿qué hizo?".

Jactanciosa, Azalia dijo que ya son dos personas, que pertenecían a "Lucky Ladies", a las que ha visto enfrentar momentos difíciles, como ella vaticinó que pasaría, pues considera que, si tuvieron un mal trato con ella, el tiempo las haría recibir una lección.

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"Te juro que un día dije ´algún día, los voy a ver caer uno a uno´, ya llevó dos de ese grupito que me dan un asco, yo creo que, al final, la vida le da a cada quien lo que se merece, ellas tenían como un grupito, hasta tuvieron un programa que se llamaba ´Lucky Ladies´ y eran unas perras, trataban a la gente feo, conmingo fueron muy groseras y, obviamente, con mi carácter, el día en que les puse un alto, pues tuvimos un pleito, se puso rudo".

Reiteró, además, lo que había dicho en redes sociales, acerca de que, a su parecer, la realción de Marichelo con el hijo de Lupita D´Alessio había sido simulado; sugurió que D´Alessio tiene preferencias por personas de su mismo sexo.

"Sentarme a reír, no porque le desee el mal, pero siempre se las dio de ínfulas de la gran señora, pero pues, ¿cuál gran señora?, siempre ha sido un secreto a voces lo de su matrimonio, para que veas que, al final, la vida sí es justa, me dio mucho gusto, sí me reí mucho, digo, no son rumores, antes de que ellos se casaran él tenía una pareja, hombre, se la vivía en antros gays, eso no es rumor, es algo bien sabido y creo que ella ya venía de dos o tres matrimonios fallidos, yo cre oque dijo ´ya me agarro de aquí o ya no salí".

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