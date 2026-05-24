Caracas. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo que los presos comunes del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, tomaron las instalaciones de la cárcel en protesta por malos tratos de funcionarios, y reportó "algunos heridos" por supuestos disparos contra los detenidos.

"Los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente cuando el personal de custodia, acompañado por el nuevo director, supuestamente disparó en contra de los privados de libertad y hay algunos heridos", dijo la ONG en un mensaje en X.

El OVP lleva días denunciando que se ha impedido la visita de familiares en esta cárcel y, según informó este domingo, los reclusos "tomaron las instalaciones del penal".

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El observatorio publicó imágenes y videos donde se ve a los reclusos encapuchados, encima de los techos del penal, quemando colchonetas.

En otro video, se ve a un recluso con unas heridas en un brazo.

"El director está haciendo lo malo (...) no está permitiendo la visita", se escucha decir en el material audiovisual, mientras otro recluso asegura que los están "maltratando".

En varios videos que hacen llegar a @oveprisiones se observa a gran parte de la población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) sobre el techo de las torres, algunos incluso han quemado colchonetas.



Los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente,… pic.twitter.com/l0YWJ5xJez — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026

Según señala la ONG, un grupo de la Guardia Nacional ingresó a las instalaciones y lanzó bombas lacrimógenas que también afectaron a mujeres del anexo femenino y que, aseguran, están siendo asistidas por los reclusos de la protesta.

Los internos piden la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recién nombrado director del penal. "Preocupante situación en el Internado Judicial de Barinas, exigimos al Ministerio Público y a la Defensoría su actuación inmediata para resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, conforme a lo establecido en las Reglas Mandela de Naciones Unidas y en la Constitución Nacional", dijo en X Provea al citar los mensajes del OVP.

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"Mientras, en las afueras del recinto penitenciario se encuentran madres, padres, esposas y parientes de los reos que están desesperados porque no tienen información alguna, solo escuchan algunas detonaciones y observan el humo causado por los reos que viene de las torres", apuntó.

La ONG Provea pidió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo su "actuación inmediata" para resguardar la vida de los presos.

El pasado 21 de abril, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en la cárcel de Yare, estado Miranda (norte), que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía anunció una investigación.

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