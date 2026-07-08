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La lista de habitantes de "La casa de los famosos México" sigue creciendo, y ahora se unió a ella el nombre de Ximena Herrera.
Esta noche, la actriz de "Bajo esta misma mirada" y "El señor de los cielos" fue confirmada como la tercera habitante del reality show.
Durante su presentación, Ximena afirmó estar sumamente emocionada por este nuevo reto en su carrera y decidida a llegar hasta la final.
Herrera se suma a Ernesto Laguardia y la influencer Karina Torres, quienes también competirán por el premio de cuatro millones de pesos y el cariño del público.
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