La lista de habitantes de "La casa de los famosos México" sigue creciendo, y ahora se unió a ella el nombre de Ximena Herrera.

Esta noche, la actriz de "Bajo esta misma mirada" y "El señor de los cielos" fue confirmada como la tercera habitante del reality show.

Durante su presentación, Ximena afirmó estar sumamente emocionada por este nuevo reto en su carrera y decidida a llegar hasta la final.

Herrera se suma a Ernesto Laguardia y la influencer Karina Torres, quienes también competirán por el premio de cuatro millones de pesos y el cariño del público.