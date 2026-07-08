El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que el Tren Ligero implementó servicio provisional tras las fuertes lluvias que azotaron al sur de la Ciudad de México, en el tramo que va de Tasqueña a Estadio Azteca.

Y es que la acumulación de agua en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Huipulco, obligó a implementar un servicio provisional, aunado a que las brigadas de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atienden la zona.

Las lluvias generaron una acumulación de agua sobre Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, a la altura de la estación Huipulco. Por ello, las unidades únicamente operan en el tramo que va de Tasqueña a Estadio Azteca, mientras continúan los trabajos para restablecer la circulación en el resto de la línea.

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Y es que la acumulación de agua en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Huipulco, obligó a implementar un servicio provisional. Foto: Especial.

De acuerdo con el STE, la inundación impide el paso seguro de los convoyes en las inmediaciones de la estación Huipulco, por lo que se determinó modificar temporalmente la operación del sistema, por lo que el servicio no llega a Xochimilco.

Equipos de emergencia del operativo Tlaloque se trasladaron al punto afectado para realizar labores de desazolve y disminuir el nivel del agua acumulada, con el objetivo de restablecer el servicio completo lo antes posible.

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