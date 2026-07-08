Amecameca, Méx.— Los bosques de la Región de los Volcanes volverán a iluminarse con el arribo de miles de visitantes durante la sexta edición del Festival Internacional de las Luciérnagas 2026, que se realizará del 24 al 26 de julio en los municipios de Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo.

El encuentro turístico incluirá actividades culturales, artísticas, deportivas, así como un pabellón artesanal y gastronómico para promover los productos y tradiciones de las comunidades de la zona.

En esta edición, la República de la India y el estado de Hidalgo serán los invitados especiales, con lo que autoridades estatales buscan ampliar el intercambio cultural y dar mayor proyección al festival.

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La secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México señaló que el evento busca fortalecer el turismo comunitario y generar beneficios económicos para habitantes de la región. Foto: Especial.

La secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, señaló que el evento busca fortalecer el turismo comunitario y generar beneficios económicos para habitantes de la región, además de impulsar la conservación de los bosques donde habita esta especie.

La funcionaria llamó a los visitantes a seguir las recomendaciones para proteger el ecosistema de las luciérnagas, como evitar afectar su hábitat y respetar las condiciones naturales del avistamiento.

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El festival reunirá a autoridades estatales, municipales y representantes de los ecoparques participantes, quienes destacaron la importancia de posicionar a la Región de los Volcanes como uno de los principales destinos de naturaleza del Estado de México.

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