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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina informó que los días 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio se suspenderá el servicio en el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire.
“Se suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos ante las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, durante los días que se indican”, explicó la secretaría en un boletín.
Por lo tanto, pidió a los propietarios de vehículos en la Ciudad de México tomar las medidas necesarias ante el cierre de actividades en el área de atención ciudadana en ese periodo.
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Sin embargo, aclaró que los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares continuarán dando de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas.
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