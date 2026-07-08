La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que en 2026 se duplicará la cantidad de beneficiarios del programa “Desde la Cuna” que se otorga a niñas y niños de 0 a tres años, hasta alcanzar 170 mil menores, con lo que se cubrirá el 50% de la población de esa edad en la CDMX.

“Este año vamos a duplicar la cantidad de niñas y niños protegidos por este programa; al finalizar el año 2026 llegaremos a 170 mil, con una inversión de 860 millones de pesos (...) y con ello llegamos al 50% del total de niñas y niños de entre 0 y tres años de la Ciudad de México”, aseveró.

Dicho programa consiste en un apoyo de mil 200 pesos bimestrales para apoyar a los primeros mil días de vida de las infancias.

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Desde la Utopía Mixiuhca, la mandataria capitalina encabezó la entrega de este apoyo a 123 mil beneficiarios. Foto: Especial.

“Este apoyo alivia la economía del hogar, y ustedes no dejen de apoyar alguna necesidad del hogar para atender a los niños. Nos gusta mucho saber que el 90% de quien se beneficia de este programa, quien se inscribe a este programa, son mujeres”, dijo.

Desde la Utopía Mixiuhca, la mandataria capitalina encabezó la entrega de este apoyo a 123 mil beneficiarios, en donde afirmó que Desde la Cuna es el primer programa de México que apoya a la primera infancia “de manera universal y sin condiciones”.

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