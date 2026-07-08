La llegada de Karina Torres a “La Casa de los Famosos México” se convirtió en todo un acontecimiento para los fans del programa, quienes ya la pedían desde hace varias temporadas.

Aunque la influencer es conocida por su peculiar sentido del humor, para ella, esta oportunidad va mucho más allá que simplemente entretener; significa que el público pueda conocerla más allá del personaje.

“Mostraré este lado vulnerable, con sentimientos, emociones, vivencias de mi presente, quién soy hoy, Karina Torres, ya reconstruida. Siento que se van a llevar una buena sorpresa”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Consciente de que estará expuesta 24/7, la integrante de "Las Perdidas" reconoció que existe la posibilidad de que el público no esté de acuerdo con alguna de sus acciones, actitudes o declaraciones; sin embargo, reconoce que es parte del show.

“También es este lado de mi carácter, porque tengo un carácter muy fuerte, entonces pues sí, a ver cómo nos va”, dijo.

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Sobre el miedo a la "funa", la creadora de contenido aseguró que el riesgo está latente, pues prefiere no entrar con ninguna estrategia ni guion marcado.

“Voy a ir sin ningún libreto, entonces ahora sí que las cosas se van a acomodar como se tengan que acomodar”, explicó.

“La Casa de los Famosos México” arrancará el próximo 26 de julio a través de Las Estrellas, mientras que en ViX los seguidores podrán ver todo lo que ocurra sin cortes ni ediciones.

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