Influencer Karina Torres vive momentos de tensión por fan que invadió su domicilio; "quedé fría"

La influencer vivió un momento de tensión luego de que un presunto fan invadiera los alrededores de su domicilio mientras realizaba una transmisión en vivo.

Fan invade la casa de Karina Torres durante transmisión en vivo. Foto: Instagram oficial
Todo ocurrió mientras la creadora de contenido se preparaba para salir y conversaba con sus seguidores. De manera repentina, comenzó a escucharse la voz de un hombre que gritaba su nombre desde el techo de la vivienda.

“Karina, ya te vi, te estás peinando, qué guapa, te estoy viendo, quiero una foto”, se escucha en el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tras esto la amiga de Wendy Guevara reaccionó sorprendida ante la situación y expresó su desconcierto al notar que la estaban observando desde la parte trasera de su casa. Aunque aseguró no sentir miedo, sí admitió sentirse incómoda por lo sucedido.

"Hermanas, estoy aquí en mi casa y se están asomando por el techo [...] no voy a a salir. ¿Qué onda, a ese extremo llegamos ya?", dijo.

Asimismo, durante la transmisión pidió al hombre que se retirara y dejó claro que no saldría para tomarse una fotografía.

Quedé fría. Ya no voy a poder estar a gusto ni caminando [...] no voy a llamar a la policía [...] La verdad sí me incomodé poquito la neta. No me gustó que se hayan asomado por atrás", mencionó.

Usuarios piden no normalizar este tipo de conductas

Ante lo ocurrido, usuarios pidieron a Torres no normalizar este tipo de conductas por parte de sus seguidores, ya que, aunque algunos puedan actuar sin mala intención, otros podrían llevar el fanatismo a un nivel obsesivo y poner en riesgo su integridad.

No tenía idea de que pasaba esto. No puedo hacer nada, cada quien [...] no me da miedo, yo soy callejera, también me sé defender. Pero no me gustó que se hayan asomado por atrás”, expresó.

Finalmente, la creadora de contenido mostró el área desde donde fue observada, un espacio que parece funcionar como patio o cuarto de lavado con vista al exterior, confirmando que la persona logró asomarse por la parte trasera del domicilio.

