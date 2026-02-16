Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México

Banco Azteca anunció su incursión en el mercado de fondos de inversión con el lanzamiento de AZTECA1, que forma parte de su estrategia para ampliar el acceso a instrumentos financieros entre la población mexicana.

El anuncio se realizó durante una presentación con medios en el foro 3 de TV Azteca, donde directivos del banco detallaron el alcance del nuevo portafolio, su operación digital y el acompañamiento en educación financiera que brindará la institución.

Azteca 1, el primer fondo de inversión de Banco Azteca

Durante el evento, Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, explicó que el lanzamiento de AZTECA1 es resultado de un proceso iniciado hace más de dos décadas.

“Nuestra historia es una historia de inclusión financiera (…) somos un banco con 23 años, más de 2 mil sucursales y presencia en 800 municipios, de los cuales en más de 160 somos el único banco”, señaló.

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también: Banco Azteca y BADA México apuestan por un arte más cercano y sin filtros

Del acceso a la formación de patrimonio

Rodríguez explicó que la entrada al mercado de fondos de inversión, a través de AZTECA1, busca avanzar hacia la formación de patrimonio.

“El tercer paso que queremos resignificar es la constitución de patrimonio. Por eso estamos incursionando de lleno en los fondos de inversión”, señaló.

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Añadió que sus más de 23 millones de clientes ya tienen la posibilidad de contratar el fondo de inversión AZTECA1 en solo tres clics desde la app de Banco Azteca. Detalló que el diseño del producto considera hábitos financieros comunes, como ingresos variables, la necesidad de liquidez y el uso frecuente de efectivo.

“No siempre se puede comprometer un monto fijo ni un plazo; el producto contempla esa realidad”, explicó.

Lee también: Banco Azteca impulsa semillero de emprendedores en la UNAM

Operación digital del fondo Azteca 1

El fondo AZTECA1 estará disponible a través de la aplicación de Banco Azteca y permitirá realizar operaciones de compra y venta en días hábiles bancarios, dentro del horario establecido.

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Rodríguez destacó que la red de sucursales de Banco Azteca seguirá funcionando como un canal de apoyo.

“Las sucursales siguen siendo parte del circuito financiero, sobre todo en comunidades donde el uso de efectivo sigue siendo relevante”, señaló.

Lee también: Banco Azteca es reconocido como el banco más innovador en los World Finance Innovation Awards 2025

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

AZTECA1 y la democratización de la inversión

Ante este escenario, Gabierla Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca, señaló que el fondo de inversión AZTECA1 busca ampliar la base de inversionistas en el país.

“Queremos que deje de ser un privilegio para pocos y que sea una opción para muchos”, afirmó.

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Explicó que el fondo está disponible en la app de Banco Azteca y cuenta con autorización de la CNBV.

“AZTECA1 se puede contratar en tres clics desde la aplicación, con el respaldo institucional del banco”, indicó.

Características principales del fondo de inversión AZTECA1

Azucena Aguilar, directora de Fondos de Inversión e Inversiones, explicó que el diseño de AZTECA1 partió de un análisis de percepción entre los usuarios.

“Existen barreras y mitos en torno a los fondos de inversión, como pensar que son solo para personas expertas”, señaló.

Detalló que el fondo no exige un monto mínimo obligatorio.

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Se puede invertir desde un peso, sin establecer un mínimo de entrada”, explicó.

Agregó que AZTECA1 no maneja plazos forzosos.

“El cliente puede invertir y retirar recursos cuando lo necesite, con disponibilidad dentro del horario bancario”, indicó.

Lee también: Banco Azteca entrega el Premio Inédito 2025 - Apoyar Nos Toca, una puerta que une la responsabilidad social con el talento mexicano

Hernández destacó que los clientes también contarán con orientación presencial.

“Cualquier duda sobre AZTECA1 puede atenderse en nuestras más de 2 mil sucursales, abiertas los 365 días del año”, señaló.

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Un nuevo capítulo con AZTECA1

Finalmente, Tonatiuh Rodríguez señaló que el lanzamiento de AZTECA1 busca marcar un punto relevante en la trayectoria de Banco Azteca.

“Ojalá que en algunos años recordemos este momento como cuando Banco Azteca volvió a ampliar el acceso a instrumentos financieros con el lanzamiento de Guardadito”, concluyó.Hernández destacó que los clientes también contarán con orientación presencial.

Lee también: Banco Azteca y Elektra, entre los 333 Íconos de México reconocidos por Mundo Ejecutivo

“Cualquier duda sobre Azteca 1 puede atenderse en nuestras más de 2 mil sucursales, abiertas los 365 días del año”, señaló.

Banco Azteca entra a los fondos de inversión. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

También te interesará:

Descuentos INAPAM 2026: así pueden ahorrar los adultos mayores; conoce las ofertas que ofrece la credencial

¿Cuántos años podría pasar en prisión Gaby “N” por atropellar y matar a motociclista en CDMX?; esto dice la ley

¿Cuánto tarda en manifestarse el sarampión tras el contagio?; esto dice la UNAM

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv