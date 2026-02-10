Descuentos INAPAM 2026: así pueden ahorrar los adultos mayores; conoce las ofertas que ofrece la credencial

De acuerdo con las directrices actualizadas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la tarjeta de beneficios funciona no solo como una identificación oficial, sino como una llave de acceso a una red de inclusión económica para ciudadanos mayores de 60 años.

Durante el ejercicio fiscal 2026, el programa pone énfasis en sectores de alta necesidad como la salud y el transporte, áreas donde el gasto de bolsillo suele ser más elevado para este grupo demográfico.

Sectores estratégicos: Salud, transporte y alimentación en 2026

El catálogo de beneficios para este año se divide en categorías de alto impacto. En el ámbito del transporte, se mantiene la gratuidad en sistemas de movilidad de la Ciudad de México (Metro, Metrobús, Trolebús y RTP, Cablebus), mientras que en diversas entidades federativas los descuentos en autobuses foráneos y taxis alcanzan el 50%.

Asimismo, en el sector salud, establecimientos especializados como ópticas Devlyn y Lux, así como laboratorios y farmacias, ofrecen precios preferenciales que facilitan el seguimiento médico continuo de los usuarios.

En cuanto a la alimentación, cadenas de supermercados como Walmart, Soriana, Chedraui, La Comer y Sam's Club aplican beneficios en productos seleccionados y áreas de farmacia. Además, el programa incluye descuentos de hasta el 50% en el pago de contribuciones locales (impuesto predial y suministro de agua) en varios estados de la República, lo que alivia la carga fiscal sobre el patrimonio inmobiliario de los beneficiarios.

Requisitos y pasos para maximizar el uso del beneficio

Para que el usuario aproveche al máximo estas ofertas en 2026, el organismo establece un procedimiento claro de acceso. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, la vigencia de la tarjeta es permanente, por lo que no es necesario renovarla a menos que presente daños o pérdida de legibilidad. El proceso para acceder a los ahorros consiste en los siguientes pasos:

Presentación de la credencial: Se debe mostrar el documento original vigente al momento de realizar el pago o solicitar el servicio en ventanilla.

Se debe mostrar el documento original vigente al momento de realizar el pago o solicitar el servicio en ventanilla. Consulta de establecimientos: La institución recomienda revisar el "Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM" (disponible en el portal oficial del Gobierno), el cual se actualiza periódicamente con nuevos convenios comerciales y prestadores de servicios .

La institución recomienda revisar el (disponible en el portal oficial del Gobierno), el cual se actualiza periódicamente con nuevos convenios comerciales y prestadores de . Ubicación de módulos: Para nuevos trámites, los interesados deben acudir al módulo más cercano de la Secretaría de Bienestar, portando identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

La asesoría legal, la recreación y el acceso a eventos culturales también forman parte de la oferta vigente en 2026, consolidando a esta credencial como el recurso de ahorro más importante para la población de la tercera edad en el territorio nacional.

