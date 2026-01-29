INAPAM 2026: ¿cómo inscribirse a centros culturales con credencial de adulto mayor?; conoce los requisitos

Los beneficios otorgados por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), no solo abarcan descuentos y tarifas especiales en distintos transportes, pues el organismo defiende el bienestar integral de este sector de la población con el objetivo de promover el fortalecimiento de su capacidad funcional.

Por ello, el INAPAM participa activamente en la construcción de centros culturales que ofrezcan atención gerontológica de calidad, a través de actividades educativas, físicas, culturales y recreativas.

Actualmente el INAPAM cuenta con cuatro centros culturales en la Ciudad de México que son especializados en el envejecimiento saludable con un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, en donde se imparten más de 150 actividades que dan respuesta a las necesidades e intereses de las personas adultas mayores que buscan espacios para convivir.

Bienestar integral del adulto mayor. Foto: INAPAM

¿Cómo inscribirse a los centros culturales INAPAM?

Los periodos de inscripción se realizan directamente en cada uno de los Centros Culturales de manera trimestral y se requiere la siguiente documentación.

Requisitos

Contar con 60 años o más.

Identificación oficial.

Credencial INAPAM.

Clave Única de Registro de Población. (CURP)

Dos fotografías tamaño infantil.

Certificado médico.

Formato de inscripción en Centros Culturales INAPAM.

Aviso de privacidad integral.

Cuota de recuperación.

¿Dónde se encuentran los Centros Culturales INAPAM?

Centro Cultural Alhambra: Alhambra Alhambra 1113Bis, colonia Portales Benito Juárez.

Centro Cultural Aragón: Aragón 324, Benito Juárez, colonia Álamos

Centro Cultural Cuauhtémoc: Cuauhtémoc 956 colonia Narvarte, Benito Juárez.

Centro Cultural San Francisco: San Francisco 1813, Actipan en la colonia del Valle, Benito Juárez

