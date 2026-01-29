VIDEO: MrBeast regala 30 mil dólares a universitario y rechaza compartir premio con sus compañeros; reacción se viraliza

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast se volvió tendencia en redes sociales por entrar al salón de clases de una universidad de Estados Unidos y, ante el asombro de los estudiantes por las cámaras, el youtuber lanzó uno de sus famosos retos al preguntar si alguien estaba suscrito a su canal.

De toda la clase, solo un joven fue el que demostró seguir al influencer y Donaldson lo premió con una moneda dorada con valor de 30 mil dólares para que al lanzarla, tuviera la oportunidad de obtener el dinero o repartirlo entre todos.

En la dinámica de MrBeast, el universitario podía quedarse con el dinero o repartir el premio con sus compañeros, encendiendo la emoción entre los demás chicos, incluso mencionó la suma que le correspondería a cada estudiante, pero la reacción del ganador causó controversia en redes sociales.

Leer también: No es IA: MrBeast y Eugenio Derbez son captados en el Edomex; llegan en helicóptero y sorprenden a sus fans

El youtuber cuenta con más de 400 millones de suscriptores. Foto: IA /Grok

MrBeast regala 30 mil dólares a universitario y rechaza compartir premio

El influencer con más de 460 mil seguidores en YouTube, llevó hasta el salón de clases maletines repletos de billetes para mostrar el premio que podrían llevarse.

Donaldson explicó que si la moneda caía del lado con signo de dinero el chico podría llevarse el premio y, si salía el logo de MrBeast el dinero se repartiría en partes iguales entre toda la clase, a lo que el chico realizó un gesto con la cara indicando desaprobación.

El resultado fue que el joven se quedaría con el dinero y ante la celebración del salón de clases, Donaldson le preguntó si recibir el premio le generaría incomodidad con sus compañeros, obteniendo una respuesta que lo dejó sorprendido: “Siendo sincero no hablo con nadie en esta clase…”, mencionó el joven.

MrBeast le dio a un estudiante universitario la opción de elegir entre quedarse con 30.000 dólares o repartirlos entre sus compañeros de clase con el lanzamiento de una moneda: “Siendo sincero no hablo con nadie en esta clase…” 🫣 pic.twitter.com/WDCUxwbFoh — Terreno Viral (@terrenoviral) January 28, 2026

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs