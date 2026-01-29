VIDEO: MrBeast regala 30 mil dólares a universitario y rechaza compartir premio con sus compañeros; reacción se viraliza

Más Información

Luna de Nieve 2026: consejos prácticos para observar este fenómeno astronómico; así puedes verlo en su máximo esplendor

Jimmy Donaldson, mejor conocido como se volvió tendencia en redes sociales por entrar al salón de clases de una universidad de Estados Unidos y, ante el asombro de los estudiantes por las cámaras, el youtuber lanzó uno de sus famosos retos al preguntar si alguien estaba suscrito a su canal.

De toda la clase, solo un joven fue el que demostró seguir al influencer y Donaldson lo premió con una moneda dorada con valor de para que al lanzarla, tuviera la oportunidad de obtener el dinero o repartirlo entre todos.

En la dinámica de MrBeast, el universitario podía quedarse con el dinero o repartir el premio con sus compañeros, encendiendo la emoción entre los demás chicos, incluso mencionó la suma que le correspondería a cada estudiante, pero la reacción del ganador causó controversia en redes sociales.

El youtuber cuenta con más de 400 millones de suscriptores. Foto: IA /Grok
MrBeast regala 30 mil dólares a universitario y rechaza compartir premio

El influencer con más de 460 mil seguidores en YouTube, llevó hasta el salón de clases maletines repletos de billetes para mostrar el premio que podrían llevarse.

Donaldson explicó que si la moneda caía del lado con signo de dinero el chico podría llevarse el premio y, si salía el logo de MrBeast el dinero se repartiría en partes iguales entre toda la clase, a lo que el chico realizó un gesto con la cara indicando desaprobación.

El resultado fue que el joven se quedaría con el dinero y ante la celebración del salón de clases, Donaldson le preguntó si recibir el premio le generaría incomodidad con sus compañeros, obteniendo una respuesta que lo dejó sorprendido: “Siendo sincero no hablo con nadie en esta clase…”, mencionó el joven.

