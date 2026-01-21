No es IA: MrBeast y Eugenio Derbez son captados en el Edomex; llegan en helicóptero y sorprenden a sus fans

Más Información

A pocos días de aparecer en uno de los videos de retos de , fue visto junto al famoso creador de contenido visitando el Estado de México el pasado 20 de enero, enloqueciendo a decenas de fans que rápidamente corrieron la voz de que el influencer se encontraba en el municipio de Almoloya De Alquisiras.

James Stephen Donaldson, mejor conocido en redes sociales como MrBeast, quien es muy popular por sus dinámicas extremas en su canal de YouTube, donde supera los 400 millones de seguidores, aterrizó en helicóptero al sur del Estado de México, específicamente en la comunidad de San Andrés Tepetitlán.

Su llegada junto al actor mexicano se viralizó en la red, donde miles de internautas se preguntaron sobre el misterioso motivo de su viaje.

MrBeast y Eugenio Derbez son captados en el Edomex

Durante su corta estadía, el influencer y empresario estadounidense de 27 años fue visto conviviendo con algunos fans, quienes no dejaban de pedirle fotos, mientras que Derbez saludaba emocionado.

Cabe destacar que aún no se sabe el motivo de su visita, sin embargo, Donaldson, así como su equipo de trabajo vestían playeras con los logos de su marca, así que el rumores sobre posibles videos con locación en el Estado de México comenzaron a surgir entre los usuarios.

