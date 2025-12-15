Banco Azteca celebra un nuevo logro al ser reconocido por segundo año consecutivo como el “Banco más innovador” en los World Finance Innovation Awards 2025. Este reconocimiento, que viene de uno de los certámenes más importantes del sector financiero global, destaca los avances de la institución en materia de digitalización, acceso equitativo y soluciones tecnológicas.

Para conocer más, Tonatiuh Rodríguez, Director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, nos cuenta de primera mano lo que representa este nuevo reconocimiento.

¿Qué representa para usted y para la institución recibir nuevamente este galardón en los World Finance Innovation Awards 2025?

Para nosotros, recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo confirma que la innovación, cuando se orienta al propósito correcto, genera resultados tangibles. En Banco Azteca hemos construido, durante 23 años, un modelo centrado en incluir, simplificar y dignificar el acceso financiero de más de 23 millones de clientes en todo el país.

Nos enorgullece ser el banco privado con mayor cobertura de México. Contamos con más de 2,000 sucursales y 2,600 puntos de contacto en toda la República; en 178 municipios del país somos la única institución financiera presente: estamos dónde nadie más puede o quiere estar.

Este premio también refleja el trabajo de miles de colaboradores que, con disciplina y enfoque, han hecho posible que la tecnología y la inclusión convivan de forma orgánica, especialmente con quienes históricamente habían quedado fuera de la banca tradicional.

¿Cuáles fueron los avances más decisivos que impulsaron a Banco Azteca a obtener este reconocimiento nuevamente?

La consolidación de nuestra estrategia digital. Este año reforzamos capacidades de inteligencia artificial, automatización, detección de fraudes y diseño centrado en el usuario, lo que nos permitió acelerar procesos, mejorar tiempos de atención y ampliar la disponibilidad de servicios en la App para los 16.8 millones de usuarios activos.

Foto: Cortesía Banco Azteca

Estos avances no se quedaron en la capa tecnológica; impactaron en indicadores clave de negocio. Al cierre del tercer trimestre, registramos más de 240 mil millones de pesos en captación. Esto es evidencia de que la confianza digital se traduce en preferencia financiera.

Algo que nos enorgullece profundamente es que fuimos el primer banco en México en utilizar biométricos como medio de identificación. Desde nuestro nacimiento, la tecnología no fue un añadido, está en nuestro ADN. Nacimos siendo digitalmente incluyentes, lo que nos dio una ventaja de más de 20 años en entender cómo hacer tecnología accesible para todos.

¿Cómo han logrado que la innovación tecnológica se traduzca en beneficios reales para las comunidades que atiende este banco?

La tecnología solo tiene sentido cuando mejora la vida cotidiana. Diseñamos herramientas que responden a realidades específicas: desarrollamos herramientas que se adaptan a las necesidades de quienes viven lejos de una sucursal, dependen del efectivo o necesitan procesos simples.

Nuestra App elimina barreras para abrir cuentas, enviar dinero, pagar servicios y ahorrar; nuestras soluciones presenciales siguen siendo robustas para quienes requieren acompañamiento. Innovamos con un sentido profundamente humano.

La aplicación móvil de Banco Azteca ha sido señalada como una de las mejores bancas digitales del país. ¿Qué rol juega la digitalización en la estrategia general del banco y qué innovaciones recientes destacaría?

La digitalización es hoy la columna vertebral del banco. Nuestra App se ha convertido en nuestra sucursal más grande y utilizada, con 16.8 millones de usuarios activos que la abren varias veces por semana.

Este año fortalecimos la seguridad biométrica, simplificamos la experiencia de pagos, impulsamos nuestras capacidades de detección de fraudes y mejoramos la navegación para que cualquier persona, sin importar su nivel de familiaridad con la tecnología, pueda operar con confianza. También avanzamos en modelos de análisis que nos permiten ofrecer productos más personalizados.

Foto: Cortesía Banco Azteca

Nuestra App no solo es funcional: es la mejor calificada del sector bancario mexicano, con 4.7 estrellas en Google Play (más de 1.11 millones de opiniones) y 4.8 estrellas en App Store (más de 765 mil calificaciones). Más de 1.8 millones de usuarios han calificado positivamente nuestra aplicación. La adopción masiva confirma que la digitalización, cuando se diseña pensando en las personas, genera confianza y preferencia.

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de innovar dentro de un sector con muchos usuarios?

El principal reto es diseñar soluciones para todos, no solo para quienes dominan lo digital. Nuestro universo incluye jóvenes, emprendedores, trabajadores independientes, migrantes y adultos mayores. Esa diversidad nos obliga a pensar simple, enseñar bien y proteger siempre. La oportunidad está en la escala: cuando simplificamos, crecemos; cuando crecemos, incluimos; y al incluir, generamos valor social y económico.

Este año también fueron reconocidos en educación e inclusión financiera, reputación corporativa, atención a adultos mayores y liquidez. ¿Qué tan importante es para la institución mantener un liderazgo integral en estas áreas?

Es fundamental. La innovación no puede ser aislada: debe acompañarse de solvencia, responsabilidad y un servicio que valore a todos los segmentos de la población. Ser reconocidos además como el banco con mayor líquidez del sistema confirma que nuestro crecimiento es sólido y balanceado. No buscamos solo ser el banco más innovador, sino el banco que más aporta al desarrollo financiero y social del país.

¿Cómo se está adaptando Banco Azteca para ofrecer servicios más accesibles, intuitivos y seguros a los adultos mayores?

Hemos simplificado nuestras plataformas para hacerlas más claras y amigables: botones más visibles, instrucciones simples, verificación reforzada y procesos guiados paso a paso. En sucursales, reforzamos la atención personalizada y capacitamos a nuestro personal para acompañar con empatía y claridad. Además, impulsamos contenidos educativos que permiten a los adultos mayores manejar sus finanzas digitales con tranquilidad y autonomía.

Foto: Cortesía Banco Azteca

¿De qué manera considera que las estrategias de Banco Azteca están influyendo en el ecosistema financiero mexicano?

Estamos demostrando que la inclusión financiera puede ser masiva, sostenible y rentable. Que la tecnología no debe segmentar, sino abrir puertas; y que un banco puede innovar manteniendo cercanía humana y presencia territorial. Nuestro modelo híbrido, que es fuerte en digital y fuerte en sucursales, está marcando un estándar relevante para el sector. Hoy en día somos la banca privada con mayor cobertura de México y una institución financiera que está presente en 178 municipios del país, donde ningún otro banco ha llegado. Esa es una escala que nos permite impulsar prácticas que finalmente benefician a todo el ecosistema.