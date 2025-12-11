Este año la muestra celebró su onceava edición y, la tercera ocasión en que Banco Azteca otorga el premio “Premio Inédito 2025 - Apoyar Nos Toca”, como parte de la iniciativa que refuerza el compromiso social de la entidad financiera.

La pieza ganadora de esta edición fue “Trote y Galope” de Platalea Studio, por su escultura que representa un viaje espiritual donde la luz como símbolo de movimiento se transforma y se encuentra inspirada en la arquitectura bizantina.

Banco Azteca entregó el Premio Inédito 2025, un galardón para creadores de diseño industrial,. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Banco Azteca entrega el Premio Inédito 2025 - Apoyar Nos Toca

Durante la ceremonia a cargo de Andrea Cesarman y Marco Coello, co-fundadores de Design Week, se otorgaron 7 menciones honoríficas a las propuestas más sobresalientes por parte de un jurado internacional. Además de contar con la presencia de José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación de Grupo Elektra, quien fue el encargado de entregar el premio.

En entrevista para EL UNIVERSAL, José Manuel Azpiroz habló acerca de la iniciativa de Banco Azteca y Grupo Elektra para apoyar al talento mexicano.

“Esta es la tercera edición donde se entrega el Premio Inédito que busca reconocer los proyectos de diseño mexicano que resuelvan problemáticas a partir de la creatividad, el talento y la innovación”.

Sobre los ganadores del premio, así como de cada una de las menciones honoríficas, Azpiroz reconoció la labor del grupo de expertos y colaboradores: “El jurado se integra a través de un grupo de expertos, diseñadores y colaboradores de Design Week; son quienes eligen al ganador y nosotros apoyamos el talento con este premio”.

Una iniciativa que apoya la creatividad y ayuda a que el talento prospere

Banco Azteca hizo la entrega de 80 mil pesos al proyecto ganador, reafirmando su compromiso por el reconocimiento a la innovación y el talento como principal motores de la prosperidad incluyente.

“El diseño me parece algo increíble porque lo vivimos todos los días en los autos, los muebles, las sillas, a veces lo damos por sentado pero debemos pensar la importancia que tiene la libertad en el diseño, ya que resuelve a diario muchos problemas cotidianos, los muebles, las sillas... a veces lo damos por sentado pero debemos pensar la importancia que tiene la libertad en el diseño, ya que resuelve a diario muchos problemas cotidianos", dijo.

"Lo que hacemos es poner en el foco de la conversación este tipo de problemáticas y la solución que nos brindan los diseñadores mexicanos desde su creatividad; lo que hacemos es visibilizar", agregó.

Entre el ambiente lleno de la creatividad y el talento de los participantes, Azpiroz hizo hincapié en la importancia para Grupo Salinas de impulsar este tipo de proyectos.

“Este premio significa mucho porque le da consistencia y congruencia a lo que hacemos todos los días, que es apoyar al talento mexicano a desarrollarse. Desde nuestra institución bancaria prosperan a partir del préstamo para poner un negocio, para emprender, ahorrar. La creatividad se convierte en un catalizador de desarrollo, ya que las industrias creativas también impulsan la economía de México a través de la innovación. Es por esto que impulsar al talento es impulsar el desarrollo del país", concluyó el directivo.

