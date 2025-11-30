Banco Azteca refrenda su compromiso con la movilidad incluyente, con la entrega de 200 sillas de ruedas este año

Como parte de la iniciativa “Apoyar Nos Toca”, Banco Azteca realizó la cuarta jornada de entrega de 50 sillas de ruedas el pasado 26 de noviembre en la sucursal Elektra Santa Úrsula, ubicada en la alcaldía Tlalpan.

Durante el 2025 la institución financiera ha sumado un total de 200 donaciones de sillas, cumpliendo su labor social de una prosperidad incluyente y culminando así el objetivo de brindar una mejor calidad de vida para quien más lo necesita.

El evento fue encabezado por Alberto Tanus, Director General de Préstamo y Cobranza de Banco Azteca, quien hizo entrega de los donativos a beneficiarios identificados en coordinación con el programa "A Quien Corresponda", conducido por Jorge Garralda.

“Estas 200 sillas de ruedas representan más que un apoyo material: son herramientas que permiten a las personas recuperar movilidad, avanzar con independencia y abrir nuevas posibilidades para sus familias.”, expresó Tanus.

La entrega tuvo lugar en la sucursal Santa Úrsula en la alcaldía Tlalpan. Foto: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alberto Tanus destacó la importancia de esta labor que mejorará la calidad de vida para muchos mexicanos.

“Para todo el equipo de personas que hace esto posible, esto significa un maravilloso momento en el que se logra organizar algo para compartir, hacer que otras personas vivan mejor y que puedan moverse", dijo.

La lista de beneficiarios seleccionados para esta iniciativa se realizó a través de dinámicas entre los seguidores del programa “A Quien Corresponda” y entre los clientes de Banco Azteca, en ese sentido, Tanus enfatizó que en ocasiones, los clientes acuden a pedir algún préstamo, mencionan que tienen algún familiar con necesidades especiales y la institución se encarga de dar seguimiento a esos casos para que formen parte de la iniciativa.

“Lo que me encanta de nuestros clientes es que nos cuentan cosas y afortunadamente somos una empresa muy personal, nos gusta estar cerca de ellos. Tenemos un contacto directo y el entendimiento con nuestros clientes para saber que necesitan”.

Alberto Tanus Director General de Préstamo y Cobranza hizo la entrega de 50 sillas de ruedas a adultos mayores y personas con discapacidad. Foto: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

El Director General de Préstamo y Cobranza de Banco Azteca, destacó los pilares fundamentales de Grupo Salinas que inspiran iniciativas como "Apoyar Nos Toca": “Grupo Salinas tiene tres valores fundamentales: el valor económico, que generamos a través de muchas empresas, el valor ambiental y el valor social, algo que vivimos a través de dar y compartir hacia la comunidad", concluyó.

