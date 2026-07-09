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Un atentado guerrillero con drones explosivos contra un aeropuerto este jueves dejó tres heridos en una conflictiva región de Colombia, informó el ejército.
La fuerza militar atribuyó el ataque contra el aeropuerto de Tibú, ubicado al noreste de Colombia, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fuerte presencia en la región del Catatumbo, plagada de narcocultivos.
"Tres trabajadores presentan heridas ocasionadas por la onda expansiva", dijo el ejército colombiano en X, que se desplegó con tanques en Tibú. También se registraron daños en la infraestructura del aeropuerto.
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Videos difundidos en redes sociales muestran el techo de una oficina destrozado.
ELN y disidencias de las FARC intensifican guerra
Los grupos armados en Colombia recurren cada vez más a drones cargados con explosivos para atacar a la fuerza pública y a civiles.
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En la zona limítrofe con Venezuela, los rebeldes del ELN y los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC luchan a muerte por el control de los cultivos ilícitos.
Sus enfrentamientos a principios de 2025 dejaron más de 100 muertos y decenas de miles de desplazados, temerosos de verse atrapados en el fuego cruzado.
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En la región también son habituales los secuestros y la extorsión, fuentes de financiamiento de los grupos ilegales.
El presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, dio un plazo de un mes a todos los criminales del país para entregarse.
Promete bombardeos masivos contra el poderoso narco a partir del 7 de agosto, cuando asumirá como presidente.
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