Ante la emergencia humanitaria en Venezuela, Grupo Bimbo y Save the Children anunciaron una alianza global para fortalecer la respuesta a las personas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio y acompañarlas en su proceso de recuperación.

La iniciativa invita a donar desde 100 pesos mexicanos o 5 dólares estadounidenses a través del portal http://www.emergenciahumanitaria.mx/. Como parte de este esfuerzo, Grupo Bimbo igualará las aportaciones realizadas hasta por un millón de dólares, con el objetivo de multiplicar el alcance de la ayuda.

Grupo Bimbo y Save the Children impulsan una campaña de donación. Foto: Cortesía

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Una alianza para ampliar la ayuda humanitaria

La colaboración entre Save the Children, organización internacional con más de un siglo de historia y presencia en más de 100 países, y Grupo Bimbo busca apoyar a las personas damnificadas por los terremotos en Venezuela, incluidos colaboradores de la compañía en ese país.

Para la panificadora, este esfuerzo se sustenta en una relación de 33 años con Venezuela, donde opera panaderías y centros de venta. Además, para Save the Children esta alianza fortalece el trabajo que realiza en el país desde 2018, junto con seis organizaciones locales que han atendido a más de 270,000 personas desde 2020.

“Venezuela forma parte de la historia de Grupo Bimbo desde hace 33 años; hoy ese vínculo nos impulsa a estar cerca de quienes más lo necesitan. Esta alianza multiplica el alcance de nuestro compromiso con las personas afectadas, así como con nuestros colaboradores”, señaló Alejandra Ibarrola, directora de Impacto Social de Grupo Bimbo.

La alianza permitirá ampliar la atención a personas damnificadas por los sismos del 24 de junio en Venezuela. Foto: Cortesía

Apoyo a Venezuela tras los sismos del 24 de junio

Dos fuertes sismos sacudieron el centro de Venezuela el 24 de junio, provocando severas afectaciones en zonas como La Guaira y Caracas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, edificios e infraestructura resultaron gravemente dañados, mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus hogares y la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

Ante esta emergencia, la organización internacional trabaja en el terreno junto con autoridades y organizaciones aliadas para proteger a la población afectada. “Esta alianza con Grupo Bimbo nos permite llegar más rápido y más lejos, y acercar a las personas la protección y el cuidado que merecen en medio de esta crisis", señaló Dirk Glas, CEO de Save the Children en México.

Con esta alianza, Grupo Bimbo y Save the Children hacen un llamado a la solidaridad para responder con rapidez ante una emergencia que requiere apoyo inmediato. Donar hoy significa duplicar el impacto de la ayuda y acompañar a miles de personas en Venezuela en el camino hacia la recuperación.

Para donar entra a http://www.emergenciahumanitaria.mx/

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