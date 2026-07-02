El chef Eduardo García, de Máximo, anunció a través de sus redes sociales que, en colaboración con Save The Children México, buscarán recaudar fondos para apoyar a las infancias, adolescencias y familias afectadas en Venezuela tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

Dicha colaboración surge del compromiso compartido por utilizar la gastronomía como un puente para generar un impacto positivo, sumando esfuerzos en favor de quienes más lo necesitan.

"Cuando alguien pierde todo, un plato de comida puede ser la oportunidad para volver a comenzar. Hemos estado muy enfocados en el futbol, pero no nos olvidamos de Venezuela.

"Este domingo en Máximo vamos a hacer paquetes de hamburguesas deliciosas para recaudar fondos para la fundación Save the Children para que ustedes también puedan apoyar", comentó Lalo García en Instagram.

La iniciativa tendrá lugar el domingo 5 de julio a partir de las 11:30 hrs. Foto: IG Máximo

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¿Cuándo y dónde será la venta de hamburguesas solidarias de Máximo y Save The Children México?

La iniciativa solidaria en Máximo se llevará a cabo este domingo 5 de julio. Se pondrá a la venta una lunch box que consiste en la clásica Cheeseburger de Wagyu Cross de Máximo, una soda mexicana de agave de Drinkorita o una cerveza de Cervezas Charro y, de postre, una galleta elaborada por la chef Elena Reygadas, de Rosetta.

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Los lunch box de Máximo estarán a la venta desde las 11:30 am hasta las 14 horas o, bien, hasta agotar existencias. Todas las ganancias serán donadas para las acciones que Save the Children desarrolla en beneficio de las comunidades afectadas en Venezuela.

Para quienes no puedan acudir directamente al restaurante, el lunch box también estará disponible a través de la plataforma Rappi, igualará el monto recaudado de las ventas de la hamburguesa generadas en su app.

De igual manera, el chef invita a realizar un donativo directo a la campaña de emergencia de Save the Children México.

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"Los espero en Máximo de 11:30 a 2 de la tarde o hasta que se acabe todo [...] Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan", invita el chef Lalo.

El lunch box de Máximo estará disponible este domingo 5 de julio. Foto: cortesía Máximo

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