Nación | 02-07-26 | 17:23 |

La alertó a la ciudadanía con la finalidad de que extreme precauciones ante diferentes cometidos, principalmente contra personas adultas mayores, donde usan nombres y cargos de funcionarios federales y de otras dependencias de gobierno para engañar y extorsionar.

¿Cuál es el modus operandi del fraude de sobre presuntos funcionarios?

A través de un comunicado, explicó que el modus operandi consiste en presentarse con nombres de personas servidoras públicas de la Secretaría y de otras instituciones con la intención de solicitar pagos por diversos conceptos, entre ellos, gestionar trámites, recuperación de fondos defraudadores, certificaciones jurídicas o evitar sanciones fiscales.

Detalló que para dar apariencia de legitimidad presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales.

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Ante ello, esta dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, recomendó a la ciudadanía estar atenta y no dar datos personal, bancaria ni hacer depósitos o transferencias a personas que se presenten como servidoras públicas mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, solicitando pagos.

Además, destacó que, en caso de haber sido víctima, los afectados soliciten asesoría en las líneas telefónicas 552000-2000 y 800-1128-700.

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“En la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno los servicios son gratuitos y cualquier persona que intente sorprender a la población incurriendo en conductas fraudulentas está cometiendo un delito”, dijo.

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dft/bmc

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