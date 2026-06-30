Tendencias | 30-06-26 | 20:13 | Actualizada | 30-06-26 | 20:13 |

La se ha convertido en un soporte para la autonomía económica de las personas de la tercera edad, así como para los beneficiarios de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México.

En ese sentido, a través de las tarjetas del Bienestar se dispersan los apoyos de cada uno de los programas y funciona como una tarjeta de débito donde se depositan directamente las pensiones y becas.

Los programas cuyos derechohabientes poseen una de estas tarjetas son:

  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión para Adultos Mayores
  • Pensión para Personas con Discapacidad
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras
  • Jóvenes Construyendo el Futuro
  • Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina
  • Beca Benito Juárez
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro
  • Programa de Mejoramiento de Vivienda

Por este motivo es de suma importancia mantener tu plástico en un lugar seguro y no perderla de vista al pagar en cualquier establecimiento. A continuación compartimos una para evitar robos y extravíos.

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¿Qué hacer si extraviaste tu tarjeta del Banco del Bienestar?; consulta aquí cómo solicitar una nueva. Foto: Imagen generada con IA
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Guía práctica para reforzar la seguridad de tu Tarjeta Bienestar

Para cuidar y proteger tu tarjeta del Bienestar es recomendable que sigas los siguientes consejos para evitar el uso indebido de tu plástico, clonaciones o robo de información:

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  • No compartas tu NIP: Cuida los datos de tu tarjeta, no compartas el código de seguridad y no permitas que le tomen fotos o le saquen copias.
  • Cambia el NIP regularmente: ve a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar cambia tu NIP y no lo compartas con nadie.
  • No pierdas de vista tu tarjeta: paga con terminal bancaria únicamente en negocios bien establecidos.
  • Si no vas a ocupar tu tarjeta, déjala en casa: evita cargarla en tu cartera para evitar robos.
  • No prestes tu tarjeta: si alguna persona te ofrece "ayuda" para realizar algún movimiento bancario, dile que no y solicita apoyo al personal del banco.
  • No aceptes ayuda de extraños: no proporciones datos personales ni aceptes ayuda de nadie en el cajero automático. Opta por acudir a retirar tu dinero acompañado por alguien de tu confianza.

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