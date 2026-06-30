Cuautla, Mor. - A 30 días de la captura del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, por sus vínculos con el narcotráfico, su suplente Salvador Molina Martínez asumió el cargo de presidente municipal y en su primer encuentro con el Cabildo llamó a la unidad para cambiar la cara a este municipio, considerado el más peligroso del estado de Morelos.

Luego, en conferencia de prensa, Molina sostuvo que entró en contacto con el titular de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, José Blas Cuevas Díaz, para revisar el estado que guardan las finanzas de la comuna.

“Que las cosas sean transparentes. Ya le pedí el apoyo al titular de la ESAF y nos va a acompañar en este proceso”, dijo el alcalde y agregó que antes de asumir el cargo pasó una investigación de parte de las autoridades federales y no encontraron ningún “foco rojo” contra su persona.

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Sobre las condiciones en que recibe la comuna, principalmente en materia de seguridad pública, Molina Martínez afirmó que la situación que atraviesa el municipio no se puede tapar con un dedo y lo que se requiere es mucho trabajo, pero sobre todo responsabilidad de todo el Ayuntamiento.

Salvador Molina asume la alcaldía de Cuautla; revisará finanzas tras captura de Jesús Corona. Foto: Especial.

“Hice un llamado al Cabildo para que nos unamos en el tema o en los temas que me impliquen o me representen responsabilidad a futuro, y si es necesario haremos las denuncias correspondientes”, dijo y asumió el compromiso de regresar la paz social y la gobernabilidad al municipio.

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Para ello dijo contar con el apoyo de los gobiernos estatal y federal, así como de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Voy a centrarme con el cargo de seguridad pública municipal, lo que esté en mis manos. Lo atenderé de manera responsable y puntual”, prometió.

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Más adelante afirmó que no es ningún improvisado en los cargos públicos y su última función fue como director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, además de ser suplente como regidor y diputado local.

“El mensaje para la ciudadanía es no más promesas, la gente quiere resultados ahorita”, rubricó.

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