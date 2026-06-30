Culiacán, Sin a 30 de junio. - Una vivienda de la colonia la Amistad, en la que se encontraban en su interior tres personas, fue atacada a balazos por personas desconocidas, los cuales le prendieron fuego al inmueble y luego huyeron, las autoridades confirmaron que en este hecho falleció un varón.

Los cuerpos de auxilio que llegaran a sofocar el fuego y brindar atención a sus ocupantes, tuvieron que trasladar a un hospital a dos mujeres que resultaron con quemaduras en sus pies a causa del fue provocado.

Atacan e incendian vivienda en Culiacán; un hombre muere y dos mujeres resultan heridas. Foto: Especial.

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Sobre la calle Justicia Social, las personas armadas que llegaron al lugar dispararon contra una vivienda y luego le prendieron fuego, por lo que una persona de nombre, Pedro “N” de 51 años de edad resultó muerto por los disparos, en tanto que dos mujeres, cuyos nombres y edades no se han dado a conocer resultaron lesionadas.

Pese al operativo que se desplegó por las fuerzas federales y estatales por toda la zona cercana a la colonia Amistad, en búsqueda de los responsables de estos actos de violencia, estos no fueron localizados.

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