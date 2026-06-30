La Paz. - Autoridades de Baja California Sur desplegarán este martes operativos especiales de seguridad con motivo del partido entre México y Ecuador en la Copa Mundial de Futbol 2026, tras el atropellamiento registrado la semana pasada durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas que dejó 17 personas lesionadas.

Las medidas se concentrarán en La Paz y Los Cabos, donde habitualmente se registra la mayor afluencia de aficionados.

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos informó que el dispositivo iniciará a las 17:00 horas y se concentrará en el bulevar Lázaro Cárdenas, así como en las vialidades de acceso a la marina y al primer cuadro de Cabo San Lucas, donde se prevé nuevamente una importante concentración de aficionados.

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La corporación recomendó a la población anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de Tránsito. También anunció que permanecerán activos los operativos de alcoholimetría y enfatizó que está prohibido portar objetos que puedan representar un riesgo para terceros durante concentraciones públicas.

Ese reforzamiento de seguridad ocurre a casi una semana del incidente registrado en ese mismo corredor turístico, donde un automóvil embistió a un grupo de personas que celebraban la victoria de México.

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Foto: Especial

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos, mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una queja de oficio para revisar la actuación de las autoridades, por posibles omisiones.

En tanto, en La Paz, el Ayuntamiento informó que reforzará la vigilancia en el malecón, principal punto de reunión de aficionados durante los encuentros del Mundial, esto a través de un operativo coordinado entre la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, Protección Civil, Bomberos y otras dependencias.

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El dispositivo contempla patrullajes terrestres, monitoreo permanente mediante el sistema de videovigilancia C5, sobrevuelos con drones y la posibilidad de aplicar cierres parciales o totales a la circulación sobre el paseo Álvaro Obregón, dependiendo de la afluencia de personas.

Las autoridades municipales llamaron a la población a celebrar de manera responsable y privilegiar los desplazamientos peatonales en las zonas de concentración, con el propósito de reducir riesgos para asistentes y automovilistas.

Según informaron, Protección Civil mantendrá ambulancias y personal prehospitalario en puntos estratégicos.

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El encuentro entre México y Ecuador se disputará la tarde de este martes y definirá la clasificación de la Selección Nacional a la siguiente fase del torneo, por lo que las autoridades prevén una alta concentración de personas en restaurantes, bares y espacios públicos de ambos municipios.

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