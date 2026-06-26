La Paz.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur abrió una queja de oficio por el atropellamiento registrado la noche del miércoles en Cabo San Lucas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, para revisar la actuación de las autoridades antes, durante y después del incidente.

El organismo autónomo informó que la investigación buscará determinar si existieron posibles vulneraciones a derechos humanos derivadas de acciones u omisiones de las autoridades relacionadas con estos hechos, los cuales también son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Agregó en un comunicado que el análisis se realizará con “independencia, objetividad e imparcialidad”.

Asimismo, convocó a las personas que consideren vulnerados sus derechos humanos a presentar las quejas correspondientes, para que puedan recibir orientación, acompañamiento y seguimiento por parte del organismo.

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El atropellamiento ocurrió la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico de Cabo San Lucas, donde cientos de personas se concentraban para celebrar la victoria de México frente a Chequia.

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De acuerdo con la información oficial difundida por autoridades municipales, el incidente ocurrió cuando un vehículo quedó rodeado por personas que participaban en los festejos y posteriormente avanzó, impactando a varios peatones, lesionando a 17 personas, dos de ellas que continúan en estado grave, incluyendo al conductor que fue golpeado por aficionados tras los hechos.

La Procuraduría estatal mantiene abierta una carpeta de investigación para establecer con precisión la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

En su pronunciamiento, la CEDH BCS llamó a que las investigaciones se desarrollen con apego al debido proceso, respetando la presunción de inocencia y los derechos de todas las personas involucradas, y señaló que dará seguimiento al caso para verificar que las víctimas reciban la atención correspondiente y que el esclarecimiento de los hechos se realice con legalidad y transparencia.

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